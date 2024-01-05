Kamu Çalışanları ve Emeklileri Yapılan Zamı Eleştiriyor

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşilkaya, memur ve memur emeklilerine yapılacak zamma ilişkin "Kamu çalışanı vatandaş, kirasını ödeyemiyor, gıdasını alamıyor, hiçbir ihtiyacını karşılayamıyor. Dolayısıyla bir masal içindeyiz. Açlık sefalet diz boyu...TÜİK'in hesap oyunları ile zaten cebimizden çalıyorlar. Dolayısıyla bu zam falan değil. Ülkemizde gerçek enflasyon hesaplanmalı ve çalışanlara aylık olarak verilmeli. Çünkü daha önce ülkemizde uygulandı. Süper enflasyon var, enflasyondan koruma ancak böyle olur" dedi.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşilkaya ve Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Mali Sekreter Hasan Kütük, memur ve memur emeklilerine yapılacak yüzde 49,25 oranındaki zamma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeşilkaya, şunları söyledi:

"KAMU ÇALIŞANI VATANDAŞ, KİRASINI ÖDEYEMİYOR, GIDASINI ALAMIYOR, HİÇBİR İHTİYACINI KARŞILAYAMIYOR"

"İktidar, bize masal anlatmaya devam ediyor. Masal ne? 'Çalışanı, emekliyi, halkı enflasyona ezdirmedik'... Enflasyona ezdirmediği emekli 7 bin 500 lira maaş alıyor. Enflasyona ezdirmediği çalışan, Türkiye'de çalışanların yaklaşık yüzde 60'ı asgari ücretle çalışıyor. Açlık sınırının 17 bin liraya dayandığı ülkemizde yüzde 60 civarında çalışan 17 bin liraya çalışıyor. Bunlar enflasyona ezdirilmemiş oluyor. Kamu çalışanı vatandaş, kirasını ödeyemiyor, gıdasını alamıyor, hiçbir ihtiyacını karşılayamıyor. Dolayısıyla yalan bir masal içindeyiz. Halkımız ve çalışanlarımız gerçekten enflasyon altında inliyor. Açlık sefalet diz boyu...

Zamlara gelince; şu an zam falan yapılmıyor. Gerçek enflasyonun yüzde 127 olduğu olduğu ülkemizde enflasyon yarı olarak gösteriliyor, yüzde 67 civarında gösteriliyor. Orada zaten yüzde 67 civarında değer kaybına uğruyor, verdikleri zam yüzde 49 diyoruz ama 24 ay için verdikleri zam yüzde 25'tir. Bunu da koyduğu vergilerle kat be kat fazlasını alıyor. TÜİK'in hesap oyunları ile zaten cebimizden çalıyorlar. Dolayısıyla bu zam falan değil. Ülkemizde gerçek enflasyon hesaplanmalı ve çalışanlara aylık olarak verilmeli. Çünkü daha önce ülkemizde uygulandı. Süper enflasyon var, enflasyondan koruma ancak böyle olur.

"BU ZAM, KAMU EMEKÇİLERİNİN, EMEKLİLERİNİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLECEK BİR ZAM DEĞİLDİR"

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Mali Sekreter Hasan Kütük, memura yapılan zamma ilişkin ise şunları söyledi:

"Toplam 6 milyonun üzerindeki memur emekli ve çalışanının geleceğini etkileyen maaş zammı ile ilgili açıklama netleşti. Açıkçası burada ortaya çıkan rakama baktığımızda bize göre dağ fare doğurmuştur. Bahsedilen yüzde 49,5 üzerinden iktidar çevrelerine baktığımızda olağanüstü büyük bir rakam gibi sunulmaya çalışılıyor. Burada da aslında bir algı ve yanıltma var. Bunun en büyük etkisi de kamu çalışanları arasındaki çelişkiyi derinleştirmektir. Bakın maaş bordrom da burada; benim 15 aralıktaki maaş bordromda 24 bin 615 lira maaşım var ve 40 yılın üzerinde öğretmen olarak da bu devlete hizmet ediyorum. Bu benim normal aldığım maaş ama siz bunun üzerine ders ücretini koyuyorsunuz, başöğretmenlik sözleşmelerini koyuyorsunuz, eş ve çocuk yardımını koyuyorsunuz, ortaya çıkardığınız rakamlar toplumda çok farklı bir algının oluşmasına neden oluyor. Onun için diyoruz ki, bizim buradan kamu emekçisi olarak, öğretmen olarak 40 yılın üzerinde bir görev yapmış biri olarak almış olduğum maaş 24 bin 615 lira.

Bu ülkede kamudan emekli olmuş insanların da artıştan yaranması lazım. Onlarda bu ülkede, millete hizmet etmiş insanlar. Biz bu maaşları 15 Ocak'ta alacağız ama 31 Aralık'ta bütün gıdadan elektriğe, vergiden harçlara kadar olağanüstü zamlar arka arkaya yapılmaya başlandı. Harçlara, kimliklere, pasaportlara zamlar yapılmaya başlandı. Ama bu iktidarın yaptığı çok ilginç bir şey oldu, şans oyunlarının vergisini düşürdü. Bu toplumun şans oyunlarına ya da çeşitli yollara üretmeden kazanmaya teşvik etti, O nedenle biz diyoruz ki bu zam, kamu emekçilerinin, emeklilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir zam değildir. Bizim amacımız hedefimiz emeklisiyle asgari ücretlisiyle işçisiyle memruyla bu ülkede, yoksulluğun ve açlıkla yaşamak zorunda kalan kamu emekçilerinin yaşam standartlarını yükseltmenin bir tek yolu var, demokratik ve örgütlü mücadeledir."