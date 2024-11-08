Kamuya Araç Alımına İtiraz

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(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 17 Mayıs'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde kamuya araç alımının 3 yıl süreyle yasaklanmasına karşın 2025 yılı bütçesine göre 2 bin 298 araç alınacağını belirterek, "Kamuya araç alımını yasaklayan Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek filo kuruyor. Merkezi yönetim bütçesinden tam 500 araç istedi. Tasarruf bahane, filo şahane" diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 17 Mayıs'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde kamuya araç alımının 3 yıl süreyle yasaklanmasına karşın 2025 yılı bütçesine göre 500'ü Hazine ve Maliye Bakanlığı'na olmak üzere 2 bin 298 araç alınacağını söyledi. Kılıç, şöyle konuştu:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bundan tam altı ay önce, kameraların karşısına geçti, tasarruf tedbirleri paketini açıkladı. Pakette yok yoktu. İlk maddelerden biri kamuya araç alımının 3 yıl süreyle yasaklanmasıydı. Paket, Cumhurbaşkanlığı genelgesi olarak Resmi Gazete'de de yayımlandı. Ama bırakın 3 yılı, aradan 6 ay geçmedi, 2025 yılı bütçesinden adeta filo çıktı. 2025 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına bütçeden tam 2 bin 298 araç alınacak. Binek araçlar, pick up'lar… Listede yok yok. Cumhurbaşkanlığı'ndan bakanlıklara, üniversitelerden en küçük kuruluşuna kadar hepsi için yüzlerce araç tahsis ediliyor. Bütçeden taşıtlar için aslan payını ise bakın kim alıyor? Emekliye zam deyince para yok diyen, tasarruf tedbirleri için memurun bindiği servisi bile kaldıran Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Bakan Şimşek, kendi bakanlığına tam 500 araç alacak. Sayın Bakan, tasarruf bahane, filonuz şahane.

"Daha altı ay önce tasarruf tasarruf diye memurun altındaki servisi çektin"

Biri söyledi diğeri yazdı ama hepsi lafta kaldı. Tasarruf tedbirlerini genelge olarak yayınlayan ve 'Ne olursa olsun binek araç alınmayacak' diyen Cumhurbaşkanlığı'na merkezi yönetim bütçesinden araç tahsis ediliyor. Cumhurbaşkanlığı'nın talebi üzerine tam 20 araç. Kemerleri sıkacağız diyerek emekliye zam vermeyenler, memurun, çalışanın boğazından eksiltenler, aynı gemideyiz diyerek, kendi gemilerini yürütüyorlar.

Bütçenin tüm kalemleri tel tel dökülüyor. Halka kemer sık diyen Mehmet Şimşek, sıra kendisine gelince filo kuruyor. Halkın bütçesini sadece kendi iktidarı yararına kullanan iktidar için 2025 bütçesi daha uygulamaya geçmeden fiyaskoya dönüşmüştür. Öncelikle Sayın Mehmet Şimşek'e soruyorum: Daha altı ay önce tasarruf tasarruf diye memurun altındaki servisi çektin; kamuda üç yıl araç alımını yasakladın, bugün 500 aracı neye göre alıyorsun? Cumhurbaşkanı'na soruyorum, kendi yayınladığınız genelgeye kendiniz neden uymuyorsunuz? Tasarruf tedbirlerini yoksul emekçileri daha da yoksullaştırmak için kullananlar, emekçiye gelince tasarruf deyip, sıra kendilerine gelince filo kuranlara sözüm tasarruf bahane filo şahane.

Bütçe teklifine göre, Adalet Bakanlığı 145 araç, Dışişleri Bakanlığı 35 araç, Sağlık Bakanlığı (ambulans hariç) 53 araç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 30 araç, Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 araç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 19 araç, Tarım ve Orman Bakanlığı 15 araç, Diyanet İşleri Başkanlığı 6 araç, AFAD 25 araç, Gelir İdaresi Başkanlığı 85 araç alacak. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan tasarruf genelgesine göre ancak acil ve zorunlu hallerde araç alımı yapacağı belirtilen savunma ve güvenlik hizmetleri kapsamında yer alan Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ise bütçenin rekorunu kırdı. Milli Savunma Bakanlığı 177, İçişleri Bakanlığı 25, Jandarma 169, Sahil Güvenlik 35, Emniyet ise tam 710 araç alacak."