Kanada ve Çin İlişkilerini Derinleştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kanada ve Çin İlişkilerini Derinleştiriyor

Kanada ve Çin İlişkilerini Derinleştiriyor
30.05.2026 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karney ve Wang, ikili ilişkileri güçlendirme ve çok taraflılık konusunda işbirliği sözü verdiler.

OTTAWA, 30 Mayıs (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Mark Carney ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ikili ilişkileri derinleştirme ve çok taraflılığı savunma sözü verdi.

Carney, cuma günü Kanada'da gerçekleştirilen görüşmede, yakın üst düzey etkileşimleri sürdürmek, enerji, finans, tarım ve balıkçılık gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmek ve ikili ilişkilerin temelini güçlendirmeye devam etmek üzere Çin'le çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Çin'in Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Ekonomik Liderler Toplantısı'na ev sahipliği yapmasını desteklediklerini belirten Carney, küresel ekonomik kalkınmaya, dünya barış ve istikrarına olumlu katkılarda bulunmak amacıyla çok taraflılığı savunup uygulamak üzere Çin'le çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang ise Çin ile Kanada arasındaki ilişkilerin daha iyi olmasının iki ülkenin de çıkarlarına hizmet ettiğini, tüm tarafların beklentilerini karşıladığını ve Kanada için doğru seçim olduğunu gerçeklerin ortaya koyduğunu belirterek, iki ülke arasında temel çıkarlar konusunda herhangi bir çatışma bulunmadığını ve devasa bir işbirliği potansiyeli olduğunu söyledi.

Wang, iki tarafın da çok taraflılığı, uluslararası hukukun üstünlüğünü ve stratejik özerkliği savunması ve aynı zamanda serbest ticareti ve açık dünya ekonomisini aktif olarak desteklemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Mark Carney, Balıkçılık, Politika, Ekonomi, Kanada, Finans, Enerji, Güncel, Tarım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada ve Çin İlişkilerini Derinleştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi’nde kutladı İstanbul’un Fethi'nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi'nde kutladı
İstanbul’da fetih coşkusu Mehteran gösterisine yoğun ilgi İstanbul'da fetih coşkusu! Mehteran gösterisine yoğun ilgi
Tuvalet giderinden eve giriyor, bazılarının boyu 3 metreyi buluyor Aile korku içinde Tuvalet giderinden eve giriyor, bazılarının boyu 3 metreyi buluyor! Aile korku içinde
Adalet Bakanlığı, e-Duruşma sisteminin kapsamını genişletecek Adalet Bakanlığı, e-Duruşma sisteminin kapsamını genişletecek
Zeynep Sönmez, Fransa Açık’ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi
Daha 16 yaşındaydı Doğum gününde hayatını kaybetti, ailesi yıkıldı Daha 16 yaşındaydı! Doğum gününde hayatını kaybetti, ailesi yıkıldı
Barış umudu altına yaradı Yüz güldüren yükseliş Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş
Dünya Kupası’nın oynanacağı o stadyumun manzarasına beğeni yağıyor Dünya Kupası’nın oynanacağı o stadyumun manzarasına beğeni yağıyor
Henüz 26 yaşında “Yapamazsın“ diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor Henüz 26 yaşında! "Yapamazsın" diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor

12:14
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
11:38
Rakam inanılmaz İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
10:53
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı!
10:53
CHP’de 2 ayrı bayramlaşma Kalabalık her geçen saniye artıyor
CHP'de 2 ayrı bayramlaşma! Kalabalık her geçen saniye artıyor
10:49
Türkan Biçer’in şüpheli ölümünde olayın seyrini değiştirecek kamera görüntüleri
Türkan Biçer'in şüpheli ölümünde olayın seyrini değiştirecek kamera görüntüleri
10:37
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
10:21
AK Parti’nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
09:53
AK Partili Ensarioğlu’ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım
AK Partili Ensarioğlu'ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım
09:38
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
08:34
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı Giriş çıkışlar kapatıldı
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 12:54:11. #.0.4#
SON DAKİKA: Kanada ve Çin İlişkilerini Derinleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.