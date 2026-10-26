İsrail'de seçim öncesi İran gerginliği: Genelkurmay Başkanı Zamir, saldırı emri için Netanyahu'dan ıslak imza istedi - Son Dakika
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İsrail'de seçim öncesi İran gerginliği: Genelkurmay Başkanı Zamir, saldırı emri için Netanyahu'dan ıslak imza istedi

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İsrail\'de seçim öncesi İran gerginliği: Genelkurmay Başkanı Zamir, saldırı emri için Netanyahu\'dan ıslak imza istedi
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Kanal 12'nin haberine göre İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 27 Ekim seçimleri öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu'dan gelen İran'a yeni saldırı talimatına olası bir hesap hatası kaygısıyla itiraz etti ve emrin ıslak imzalı belgeyle verilmesini talep etti. Netanyahu ise ordu komutasıyla arasında böyle bir kriz bulunmadığını söyleyerek iddiaları reddetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun salı günü yapılacak genel seçim öncesinde orduya İran'a karşı yeni bir saldırı talimatı verdiği ancak Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in bunun bir "hesap hatasına" yol açabileceği endişesiyle söz konusu emre ilişkin ıslak imzalı bir belge talep ederek karşı çıktığı bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Netanyahu ile Zamir arasında İran konusunda "eşi benzeri görülmemiş bir kriz" yaşandığı belirtildi.

Siyasi kademeden son günlerde İran'a ilişkin talimatlar alan Zamir'in söz konusu adım için ciddi bir değerlendirme toplantısı yapılmasını talep ettiği ve Netanyahu'dan "ıslak imzalı belge" istediği bildirildi.

ORDU KOMUTASINDA HESAP HATASI ENDİŞESİ

Kanal 12'ye konuşan ordu yetkilisi ikili arasındaki krizin arka planında "İran meselesi" ve "Zamir ve ordu komuta kademesinin, siyasi iradenin seçime ramak kala İsrail'i İran karşısında bir hesap hatasına sürüklemesinden duyduğu endişenin" yattığını söyledi.

Bir diğer üst düzey güvenlik yetkilisi ise Zamir'in İran'a yeni saldırılar karşısındaki tutumu hakkında, "Tarih, Zamir'in son günlerde üstlendiği bu rolü unutmayacaktır." ifadesini kullandı.

İkili arasındaki krizin son 24 saat içinde tırmandığı kaydedilirken, pazar günü Palmahim Hava Üssü'nde gerçekleştirilen toplantıdaki atmosferin "son derece gergin ve soğuk" olduğu da aktarıldı.

Zamir'in yakın zamanda basına kapalı bir toplantıda, "Şu an seçim öncesinde İran'a saldırmayı gerektirecek operasyonel bir emare görmüyoruz. Eğer İran'a bir saldırının gerekli olduğuna karar verirsek, bunu gerçekleştiririz." dediği basına yansıdı.

NETANYAHU KRİZ İDDİASINI YALANLADI

Başbakan Binyamin Netanyahu ise Kanal 14 televizyonunda yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile İran'a karşı yeni saldırılar başlatılmasına ilişkin bir kriz olduğunu yalanladı.

Genelkurmay Başkanı Zamir ile aralarında bir anlaşmazlık olmadığını savunarak "Bunların hepsi saçmalık" diyen Netanyahu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri burada bir kavga çıkarmaya çalışıyor. Genelkurmay Başkanı Zamir'in, İsrail ordusu Askeri İstihbarat Şefi Shlomi Binder ve Mossad Direktörü Roman Gofman, İran'ın seçimlere müdahale etmeye çalıştığına dair bizzat yaptıkları açıklamaların üzerini örtmeye çalışıyorlar."

Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey sınırında yaptığı konuşmada, yaklaşan seçimler öncesinde ülkeye yönelik saldırı tehditleri bulunduğuna ilişkin istihbarat aldıklarını ileri sürmüştü.

SEÇİM ÖNCESİ OPERASYON İDDİALARI

Öte yandan, İsrail kamuoyunda ve uluslararası basında, seçimler öncesinde Netanyahu hükümetinin İran, Lübnan ya da Gazze Şeridi'ne yönelik yeni bir askeri operasyon başlatabileceği yönündeki iddialar gündeme gelmişti.

ABD Başkanı Trump ve Netanyahu'nun ekim ayının ilk haftasında, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler ve ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek Kongre ara seçimlerinden önce İran'a yeni bir saldırı düzenleme ihtimalini görüştükleri iddia edilmişti.

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Kaynak: AA
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