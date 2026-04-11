Kanton Fuarı Rekorlarla Başlıyor

11.04.2026 11:14
Çin İthalat ve İhracat Fuarı, 15 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde 139. kez düzenlenecek.

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Kanton Fuarı olarak da bilinen Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın 139'uncusunun, 15 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu. Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde düzenlenecek fuarda sergi alanı, stant sayısı ve katılımcı firma sayısı açılarından rekor seviyelere ulaşılacağı bildirildi.

Bakanlık yetkilisi Wang Zhihua cuma günkü basın toplantısında, 1,55 milyon metrekare alana yayılacak fuarın, 75.700 standa ve 32.000'in üzerinde katılımcı firmaya ev sahipliği yapacağını söyledi. Wang, firmaların yaklaşık 3.900'ünün fuara ilk kez katılacağını kaydetti.

Akıllı giyilebilir cihazlar ve ekran teknolojilerini de kapsayan 9 yeni bölümle birlikte sergi alanı sayısı 179'a çıkacak.

Perşembe günü itibarıyla 290 önde gelen alıcı işletme, fuara katılacağını teyit etti. Bu, geçen yıla göre yüzde 30'luk bir artışa işaret ediyor. Listede ABD'den Walmart, İngiltere'den Tesco ve Fransa'dan Carrefour gibi küresel perakende devleri yer alıyor.

Çin Dış Ticaret Merkezi Başkanı Zhu Yong, alıcı katılımının hem ölçek hem de kalite açısından artmaya devam ettiğini söyledi. Ön kayıtlarda sayıları geçen yıla göre yüzde 20 artan yeni alıcılar başı çekerken, mevcut alıcıların katılım isteğinin de değişmeden devam ettiği belirtildi.

İlki 1957'de gerçekleştirilen Kanton Fuarı yılda iki kez Guangzhou'da düzenleniyor. Çin'de düzenlenen çok sayıdaki kapsamlı uluslararası ticaret etkinliğinin en uzun soluklusu olan bu fuar, Çin'in dış ticaret göstergesi olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Xinhua

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı Dikkat çeken para itirafı Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken para itirafı
Antalya merkezli 7 ilde 52 milyon liralık ’zimmet’ ve ’dolandırıcılık’ operasyonu Antalya merkezli 7 ilde 52 milyon liralık 'zimmet' ve 'dolandırıcılık' operasyonu
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Leyla’nın ölümünde, duruşmalara katılmayan annesi zorla getirilecek Leyla'nın ölümünde, duruşmalara katılmayan annesi zorla getirilecek
Nereden nereye Ne hayallerle transfer edilmişti, şimdi istenmeyen adam oldu Nereden nereye! Ne hayallerle transfer edilmişti, şimdi istenmeyen adam oldu
Efsanelerin çocukları bir arada İdo, Doğukan, Baran ve Aydın’dan olay dans Efsanelerin çocukları bir arada! İdo, Doğukan, Baran ve Aydın’dan olay dans
İstanbul’da dolu yağışı Ortalık beyaza büründü İstanbul'da dolu yağışı! Ortalık beyaza büründü
Çağrı Bey Somali’de Türk bayrağını gören sahile akın etti Çağrı Bey Somali'de! Türk bayrağını gören sahile akın etti

11:24
RTÜK’ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
RTÜK'ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
11:14
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
11:08
İran’dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
11:04
Yok artık daha neler Immobile 13 dakikada rakibin içinden geçti
Yok artık daha neler Immobile! 13 dakikada rakibin içinden geçti
10:54
Pakistan’dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
10:37
“İsrail için 100 bin savaşçım hazır“ diyen ülke, Türkiye’yi tehdit etti
"İsrail için 100 bin savaşçım hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti
10:33
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
10:04
ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu
ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu
09:20
ABD heyeti müzakere için Pakistan’da
ABD heyeti müzakere için Pakistan'da
08:47
İran İslamabad’a böyle gitti Müzakereler öncesi çarpıcı kare
İran İslamabad'a böyle gitti! Müzakereler öncesi çarpıcı kare
08:47
Fitch, Türkiye’nin “pozitif“ kredi görünümünü değiştirdi
Fitch, Türkiye'nin "pozitif" kredi görünümünü değiştirdi
