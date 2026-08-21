Kaplumbağa Dostu Sertifika İptal - Son Dakika
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Kaplumbağa Dostu Sertifika İptal

Kaplumbağa Dostu Sertifika İptal
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Manavgat'taki otelin 'Kaplumbağa Dostu Turizm Sertifikası' iptal edildi, koruma kriterleri sağlanmadı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Denizyaka kumsalındaki 5 yıldızlı bir otelin hak kazandığı 'Kaplumbağa Dostu Turizm Sertifikası', deniz kaplumbağalarını ve yuvalama alanlarını korumaya yönelik kriterlerin sürdürülebilir şekilde uygulanmadığının tespiti üzerine iptal edildi. Otelin yasak olmasına rağmen kumulları kazıp başka alanlara taşıdığı ve oluşan çukurları çöplüğe dönüştürdüğü belirlendi.

Nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerindeki en büyük yuvalama kumsallarına sahip Antalya'da, TUI Yardım Vakfı ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) iş birliğiyle düzenlenen 'Kaplumbağa Dostu Turizm Sertifikası' programı kapsamında 5 yıldızlı bir otele verilen sertifika, otel kurallara uymadığı için iptal edildi. Denizyaka kumsalında faaliyet gösteren otelin, bu yılın başlarında satış yapılarak el değiştirdikten sonraki süreçte sertifika programı kapsamındaki uygulamaları sürdürmediği, yasak olmasına rağmen sahildeki kumulları kazarak büyük çukurlar oluşturduğu, bu kumulları başka alanlara taşıdığı, oluşan çukurların ise çeşitli çöp ve atıklarla doldurulduğu belirlendi. Kazılan kumul alanlar ve atıklar da görüntülendi.

HAK KAZANDIĞI SERTİFİKA İPTAL EDİLDİ

Sertifika programı ve iptalle ilgili DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan EKAD yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, otelin TUI Care Foundation desteğiyle EKAD tarafından yürütülen TUI Turtle Aid Antalya Projesi kapsamında 2024 yılında 'Kaplumbağa Dostu Turizm Sertifikası' programına başladığı, 2026 yılının mayıs ayında sertifikayı almaya hak kazandığı belirtildi. Yapılan saha değerlendirmeleri sonucunda ise yaz sezonu başlangıcında 2026 yılında sertifikanın iptal edilmesine karar verildiği belirtildi.

SERTİFİKA İPTALİNİN NEDENLERİ

İptal kararının temel nedenine ilişkin açıklamada, "Sertifika kapsamında belirlenen deniz kaplumbağalarını ve yuvalama alanlarını korumaya yönelik kriterlerin sürdürülebilir şekilde uygulanmadığının saha çalışmalarımız sırasında tespit edilmesidir. Tespit edilen eksiklikler ve yapılması gereken düzenlemeler tesis yönetimine bildirilmesine rağmen gerekli iyileştirmelerin sağlanmaması üzerine sertifika iptal edildi" denildi.

GECE AYDINLATMALARININ OLUMSUZ ETKİSİ

Mevcut durumun bir şikayetten ziyade sahada tespit ettikleri koruma sorunları olarak değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, "Özellikle kumsalın kullanımı, yuvalama alanlarının korunması, plaj ekipmanlarının düzenlenmesi ve gece aydınlatmasının deniz kaplumbağaları üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi konusunda sorunlar bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

SERTİFİKA İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Kaplumbağa Dostu Turizm Sertifikası'nı alabilmek ve sürdürebilmek için gerekli şartlar ise şöyle sıralandı:

"Otellerin yuvalama alanlarını koruması, şezlong ve diğer plaj ekipmanlarını uygun şekilde düzenlemesi, kumsala ve denize yönelen yapay ışıkları engellemesi, gerekli alanlarda kaplumbağa dostu kırmızı aydınlatma kullanması, yavruların denize ulaşabileceği alanları açık tutması, personel ve misafirlerini bilinçlendirmesi ve belirlenen koruma kriterlerini yuvalama sezonu boyunca düzenli ve sürdürülebilir şekilde uygulaması gerekiyor."

3 OTELİN SERTİFİKASI BULUNUYOR

EKAD tarafından Antalya'da Muratpaşa ilçesi sınırlarında Lara kumullarından başlayıp, Aksu ilçesi sınırlarındaki Kemerağzı ve Kundu, Serik ilçesi sınırlarındaki Kadriye, Belek ve Boğazkent sahilleri ile Manavgat ilçesine bağlı Denizyaka ve Kızılot kumulları olmak üzere toplam 65 kilometrelik kumsalda Deniz Kaplumbağalarını Koruma Projesi yürütülüyor. Koruma projesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün iş birliğiyle 30 yılı aşkın süredir devam ediyor. TUI Vakfı ve EKAD iş birliğinde şu ana kadar 4 otele 'Kaplumbağa Dostu Turizm Sertifikası' verildi. Otelin sertifikasının iptal edilmesinin ardından şu anda bu sertifikaya sahip 3 otel kaldı. Özellikle yavru carettaların en büyük ölüm sebebi olan ışıklandırmaların kırmızı ışık uygulamasına geçilmesi ile yuvaların rahat oluşabilmesi için şezlonglar için en az 50 metre sınırı, kumul alanların temiz tutulması, yuvaların koruma altına alınması, personelin ve turistlerin bilgilendirilmesi gibi kriterler içeriyor. Dünya genelinde ise 31 otelin 'Kaplumbağa Dostu Turizm Sertifikası' bulunuyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kaplumbağa Dostu Sertifika İptal - Son Dakika

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