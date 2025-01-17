Kar Yağışı ve Buzlanma Uyarısı

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Kayseri, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Tokat ve Ardahan'da bugün kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) verilerine göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kayseri, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Tokat ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında da çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarının ise iç kesimlerde 2-4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

MGM, buzlanma ve çığ tehlikesinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 6, en düşük 1; İstanbul'da en yüksek 10, en düşük 3; İzmir'de en yüksek 14, en düşük 5 derece olacak.