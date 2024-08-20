Dilan Polat, eşi ve kayınpederini ziyaret etti - Son Dakika
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Dilan Polat, eşi ve kayınpederini ziyaret etti

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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat, 9,5 ay sonra tahliye edildi. Bugün cezaevinde tutuklu bulunan eşi Engin Polat ve kayınpederi Sezgin Polat'ı ziyaret etti.

20.08.2024 15:18  Güncelleme: 16:28
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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanıp 9,5 ay sonra tahliye olan Dilan Polat, bugün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cezaevinde tutuklu bulunan eşi Engin Polat ile kayınpederi Sezgin Polat'ı ziyaret etti.

Dilan Polat, dün avukatlarının yaptığı başvurunun ardından 9,5 ay sonra tahliye edildi. Cezaevinden çıkan Polat, bugün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eşi Engin Polat'ı ziyaret etti. İstanbul'dan beraberinde 2 çocuğu ve kardeşi Sıla Doğu ile gelen Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kayınpederi Sezgin Polat ile cezaevinde yaklaşık 1'er saat görüştü.

Kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan Polat, eşi ve kayınpederini ziyaret etti

ARAÇTA AĞLADI

Polat, cezaevi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakırken, kız kardeşi Sıla Doğu ise "Tabii ki çok mutluyuz. İlk kez bugün birbirlerini gördüler. Çok mutlu oldular" dedi. Gazetecilerin "Avukatınız görüşmeye geldi mi?" sorusu üzerine, "Evet geldi. Teşekkür ederiz" diyen Sıla Doğu, 'Engin'in durumu nasıl?' sorusuna ise "Engin'in durumu hiç iyi değil" yanıtını verdi. Dilan Polat'ın bindiği araçta ağladığı görüldü.

Kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan Polat, eşi ve kayınpederini ziyaret etti
Kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan Polat, eşi ve kayınpederini ziyaret etti
Dilan Polat aylar sonra kocasıyla görüştü! 'Engin'in durumu hiç iyi değil'
Dilan Polat, eşi ve kayınpederini ziyaret etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Dilan Polat, eşi ve kayınpederini ziyaret etti - Son Dakika

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    Yorumlar (14)

  • Sahin Ozdemir: Bugün zam varmıydi acaba arkadaşlar? 34 2 Yanıtla
    Mükerrem Kılıç: Condom a zam var 2 1
  • Yunuss Bayern: Gündem nelerle meşgul ediliyor. Artık asgari ücretli emekliyi unutturan sistem. 32 1 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Magazin Polat dünyasından gelişmeler… 19 0 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Fakir olsaydı kaç yıl yarardı acaba 9 0 Yanıtla
  • Gamak gs: iyi deil dediysen onuda cikarirlar..iyi olmayanlari cikariolar heral..bu kanun zengine 8 1 Yanıtla
  • mustafa çelik: Arka planda birseylere dikkat edelim. Uyanalım lütfen Türk halkı. 7 1 Yanıtla
  • Necip Kaymaz: demekki bu devlette kara para hakliyacan cezası yokmuş gördük 7 1 Yanıtla
  • Mehmet Engin Söken: Önce kazandır sonra mallarına çök 6 2 Yanıtla
  • Gamak gs: enginin durumu iyi deil dediysen onuda cikarirlar. iyi olmayanlari cikariolar heral 6 0 Yanıtla
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