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Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika
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Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Gaziantep-Birecik Otoyolu, İzmir-Çeşme Otoyolu, Çanakkale-İzmir yolunun belirli kesimleri ve diğer birçok yol üzerinde yapılan çalışmalar nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları gerekiyor.

02.02.2024 08:47
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Gaziantep Doğu-Nizip kavşakları 10-11. kilometrelerinde Gaziantep Doğu Alın Gişesi yapım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 3-6. kilometrelerinde (Seferihisar- Urla kavşakları) bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-İzmir yolunun 13-14. kilometrelerinde geliş yönünde (Kabakum-İslamlar mevkisi) aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen hasarları giderme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten devam ediyor.

İstanbul- Ankara yolunun 3-6. kilometreleri Kozluk Kavşağı mevkisinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Antalya- Manavgat ayrımı-Başlar- İbradı ayrımı (3. Bölge hududu) yolunun 3-8. kilometrelerinde üstyapı, toprak işleri ve sanat yapıları yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 43-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun Fatsa şehir geçişindeki Bolaman-1 Köprüsü'nün tabliye betonu onarım çalışmaları sebebiyle Samsun istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kalkan-Kaş yolunun 35-44. kilometrelerinde denizde yapılan taş tahkimat çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Erzurum ayrımı- İspir yolunun 27-29 kilometrelerindeki heyelan önleme çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresindeki şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması sebebiyle bölünmüş yolun Hopa-Sarp yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika


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