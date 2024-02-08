Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Narlı- Gaziantep Batı kavşakları 7-8. kilometrelerinde Gaziantep Batı Alın Gişesi yapım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 3-6. kilometrelerinde (Seferihisar- Urla kavşakları) bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

İzmit- Sakarya yolunun 4-5. kilometrelerinde Köseköy Tüneli mevkisindeki yaya üst geçitte yapılan demonte çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ödemiş-Kaymakçı- Kiraz yolunun 5. kilometresinde köprü yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Fatsa- Ordu yolunun Fatsa şehir geçişindeki Bolaman-1 Köprüsü'nün tabliye betonu onarım çalışmaları sebebiyle Samsun istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-20. kilometrelerindeki Yeşilovacık T-1 Tüneli girişinde patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-11. ve 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Zonguldak- Devrek yolunun 4-5. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Zonguldak istikameti kısa sürelerle trafiğe kapatılıyor.

Çanakkale-Çan yolunun 15-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon- Rize yolunun 26. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin Trabzon-Rize yönündeki tüpünde yapılacak ışıklı uyarı sistemi montaj çalışması nedeniyle bugün 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.