Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Kuzey-Balıkesir Batı kavşakları 22-23. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle İstanbul istikametinde emniyet şeridi kapatılarak ulaşım 3 şeritten sağlanıyor.
Mudurnu- Bolu yolunun 46-48. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları sebebiyle iki yön de trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Zonguldak- Devrek yolunun 4-5. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti kısa süreli trafiğe kapatıldı.
Muğla- Denizli yolunun 10-13. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle taşıt trafiği, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
İstanbul- Ankara yolunun 3-6. kilometrelerindeki Kozluk Kavşağı mevkisinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Seydikemer- Söğüt yolunun 0-1. kilometrelerinde Seydikemer Devlet Hastanesi Kavşağı alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş ve geliş olarak gerçekleştiriliyor.
Samsun-Ünye çevre yolunun 6-8. kilometrelerindeki Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikameti, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Burada ulaşım diğer tüpten iki yönlü sağlanıyor.
Adıyaman- Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Çanakkale-Ezine-Ayvacık yolunun Çanakkale- Lapseki istikameti 34-35. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışması sebebiyle şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.
Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 49. kilometresindeki Uluburun Tüneli'nin Tirebolu-Giresun istikametindeki tüpünde yapılan elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması dolayısıyla tünel, 08.00-18.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
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Mardin'in Midyat ilçesinde yapılan operasyonda bir kişi tutuklandı. Polis ekipleri, bir evde yapılan aramada bonzai, esrar, metamfetamin ve ecstasy ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Erzincan'da bulunan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri ilk defa kayak yapmanın heyecanını yaşadılar. Ergan Dağı Kayak Merkezi, doğal güzelliğiyle dikkat çeken nadir kayak merkezlerinden biri olup, hafta sonunda kayak severlerle dolup taşmaktadır. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi arasında yapılan iş birliği protokolü kapsamında, DEÜ'lü öğrenciler Ergan Dağı'nda kayak eğitimi aldılar. Öğrenciler, Erzincan'ın doğal güzelliklerini ve Ergan Dağı Kayak Merkezi'ni çok beğendiklerini ifade ettiler.
ANKA HABER AJANSI 2 MART CUMARTESİ GÜNDEMİ
Malatya merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hekimhan Mal Müdürlüğünde kamuyu zarara uğratanlara yönelik operasyon düzenledi. Genişletilen soruşturma kapsamında, 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tutuklanan zanlıların kamuya 21 milyon 316 bin 262 lira zarar verdikleri belirtildi.
İYİ Parti Tokat Belediye Başkanı adayı Şeref Menteşe, adaylığının düştüğü kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Menteşe, teşkilat mensuplarına ve destekçilere teşekkür etti.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, siyasetin büyük bir sorununun 'Kasaba Münevverleri' olduğunu belirtti. Esen, 5 yıl boyunca kasaba münevverliği yapmadığını ve belediye meclisinin uyum içinde çalıştığını söyledi. Ayrıca, belediyenin maaş gecikmesi yaşadığını ve Konyaaltı'nda yapılaşmanın tamamlandığını ifade etti.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Karşıyaka Mahallesinde yapılan bariyer çalışmalarını yerinde inceledi. Mahalle sakinlerinin talebine duyarsız kalmayan Vali Çelik, 240 metre uzunluğunda bariyer yapılması yönünde çalışma başlattı. Çalışmaların 3 Mart'ta tamamlanması planlanıyor.
Kütahya Belediyesi, köyden mahalle olan yerleşim yerlerindeki çiftçilere toplam 30 ton tohum desteği sağladı. Desteğe Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Kürşat Atılgan da katıldı.
Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Müftülüğüne bağlı cami öğrencilerine, 'Askıda Ekmek' olarak bilinen uygulamayı gerçekleştirerek yardımlaşma bilinci aşılanıyor. Bağlar İlçe Müftülüğüne bağlı Fatih Camisinde 'Ekmeğini paylaş kardeşinle yakınlaş' projesiyle öğrencilere yardımlaşma bilinci aşılanıyor. Proje çerçevesinde cami cemaati ve esnaftan oluşan hayırseverler vasıtasıyla ihtiyaç sahibi aileler başta olmak üzere mahalle sakinlerine her hafta cumartesi günü öğrencileriyle beraber ekmekleri ulaştırılıyor.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Deprem Haftası dolayısıyla depremlere karşı vatandaşların hazırlıklı ve bilinçli olması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu unutulmaması gerektiğini vurgulayan Ekici, deprem eğitimlerine önem verdiklerini ifade etti.
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