Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Lüleburgaz- Saray kavşakları Güney taşıma yolunda üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 20. kilometreye kadar İstanbul istikameti, kesimler halinde trafiğe kapatıldı. Bu sebeple ulaşım, Kuzey taşıma yolundan Edirne istikametinde iki yönlü sürdürülüyor.
Uşak Çevre Yolu'nun 5-7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. ve Bingöl- Karlıova yolunun 25-28. kilometrelerinde yol yapım, Tokat- Sivas yolunun 39-45. kilometrelerinde refüj ve tretuvar çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Antalya- Manavgat ayrımı-Başlar-İbradi ayrımı-3. bölge sınırı yolunun 3-8. kilometrelerinde BSK üstyapı, toprak işleri ve sanat yapıları işleri yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Tarsus- Adana Otoyolu bağlantı yolunun 6-7. kilometrelerinde (Yenice kavşağı mevkisi) Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolu yapım işi sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Elazığ- Diyarbakır il sınırı-Diyarbakır yolunun 51-53, Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Mudanya-Gemlik yolunun 19-25. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
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