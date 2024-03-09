Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde ulaşım kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun Lüleburgaz-Saray kavşakları, Uşak Çevre Yolu, Beyşehir-Isparta yolunun belirli kesimleri, Bingöl-Karlıova yolunun belirli kesimleri, Tokat-Sivas yolunun belirli kesimleri, Antalya-Manavgat ayrımı-Başlar-İbradi ayrımı-3. bölge sınırı yolunun belirli kesimleri, Tarsus-Adana Otoyolu bağlantı yolunun belirli kesimleri, Elazığ-Diyarbakır il sınırı-Diyarbakır yolunun belirli kesimleri ve Mudanya-Gemlik yolunun belirli kesimlerinde çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanmaktadır.

09.03.2024 08:47  Güncelleme: 08:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Lüleburgaz- Saray kavşakları Güney taşıma yolunda üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 20. kilometreye kadar İstanbul istikameti, kesimler halinde trafiğe kapatıldı. Bu sebeple ulaşım, Kuzey taşıma yolundan Edirne istikametinde iki yönlü sürdürülüyor.

Uşak Çevre Yolu'nun 5-7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. ve Bingöl- Karlıova yolunun 25-28. kilometrelerinde yol yapım, Tokat- Sivas yolunun 39-45. kilometrelerinde refüj ve tretuvar çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Antalya- Manavgat ayrımı-Başlar-İbradi ayrımı-3. bölge sınırı yolunun 3-8. kilometrelerinde BSK üstyapı, toprak işleri ve sanat yapıları işleri yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tarsus- Adana Otoyolu bağlantı yolunun 6-7. kilometrelerinde (Yenice kavşağı mevkisi) Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolu yapım işi sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Elazığ- Diyarbakır il sınırı-Diyarbakır yolunun 51-53, Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Mudanya-Gemlik yolunun 19-25. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Kaynak: AA

Lüleburgaz, Diyarbakır, Karlıova, Manavgat, Antalya, Isparta, Bingöl, Tarsus, Elazığ, Adana, Saray, Sivas, Tokat, Uşak, Ulaşım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kocaeli'de 25 taksi durağı prefabrik hale getirilecek
    09:42 Kocaeli'de 25 taksi durağı prefabrik hale getirilecek

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, taksi duraklarını modernize etmek için düzenlenen ihaleye 8 firma teklif verdi. Toplamda 25 taksi durağı prefabrik yapılarla yenilenecek.

  • Bartın'da İki İşçi Servisi Çarpışması: 1 Ölü, 27 Yaralı
    09:40 Bartın'da İki İşçi Servisi Çarpışması: 1 Ölü, 27 Yaralı

    Bartın'ın Kurtköy köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Necmi G. idaresindeki işçileri taşıyan minibüs ile Erol A. yönetimindeki işçi servisi çarpıştı. Kazada sürücü Necmi G. hayatını kaybederken, 2'si ağır 27 kişi yaralandı. Olay yerine gelen yetkililer, olayla ilgili incelemelerde bulundu.

  • Bursa'da Ayıların Doğum Günü Kutlandı
    09:40 Bursa'da Ayıların Doğum Günü Kutlandı

    Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde birinci yaşına giren 5 ayının doğum günü kutlandı. Ayılara Özgürlük Projesi kapsamında, sokaklarda oynatılan ayıların toplanarak özgürlüklerine kavuşturulmaları amacıyla kurulan merkezde, 75 boz ayı bulunuyor. Giresun ve Bursa'da anneleri tarafından terk edilen 5 yavru ayı birinci yaşını doldurdu.

  • Selendi'de Kadınlar Günü Etkinliği: 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası
    09:40 Selendi'de Kadınlar Günü Etkinliği: 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası

    Selendi İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 'Evinin Sultanları' voleybol turnuvası düzenledi. Bayan personeller ve sporcu velileri bir araya geldi.

  • Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Erişilebilirlik Belgesi'ni Aldı
    09:40 Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Erişilebilirlik Belgesi'ni Aldı

    Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret ederek, hastaneye Erişilebilirlik Belgesi takdim etti. Bu belgeyi alan hastane, Düzce'de bu belgeye sahip olan 7. kurum oldu.

  • İl Genel Meclisi Üyeleri Görevlerini Tamamladı
    09:40 İl Genel Meclisi Üyeleri Görevlerini Tamamladı

    2024 yılları arasında görev yapan İl Genel Meclis üyeleri son toplantılarını gerçekleştirdi. İGM Başkanı Fazlı Koç, 5 yıllık süreçte yapılan çalışmalara değinerek, yeni meclis üyelerine başarılar diledi.

  • Ümraniye Belediyesi Sarıkaya Camii ve Minibüsçüler Odası Hizmet Binasını Açtı
    09:40 Ümraniye Belediyesi Sarıkaya Camii ve Minibüsçüler Odası Hizmet Binasını Açtı

    Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sarıkaya Camii ve Minibüsçüler Odası hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı. Camiyi yaptıran aileye sembolik hediye verildi.

  • Aydın Büyükşehir Belediyesi, Melek Mosso ile Aydınlıları buluşturdu
    09:40 Aydın Büyükşehir Belediyesi, Melek Mosso ile Aydınlıları buluşturdu

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Aydınlıları sevilen sanatçı Melek Mosso ile buluşturdu. Mosso, en sevilen şarkılarını seslendirip kendisini Aydınlılarla buluşturduğu için Çerçioğlu'na teşekkür etti.

  • AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş Nevşehir'de konuştu
    09:39 AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş Nevşehir'de konuştu

    AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Nevşehir'e ziyaret gerçekleştirdi. Elitaş, AK Parti'nin başarılarından bahsederek, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nden de başarıyla çıkacaklarını belirtti. Elitaş ayrıca, parti içindeki sadakatsizliklere de değindi.


09:02 Kimisi vergi dairesinde memur, kimisi eski polis MOSSAD’ın Türkiye’deki ajanlarının banka hesapları deşifre edildi Kimisi vergi dairesinde memur, kimisi eski polis! MOSSAD'ın Türkiye'deki ajanlarının banka hesapları deşifre edildi
08:38 Elebaşılığını “Memocan“ lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı suç örgütü çökertildi Elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı suç örgütü çökertildi
08:27 Fitch Ratings Türkiye’nin kredi notunu yükseltti ve not görünümünü pozitife çekti Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti ve not görünümünü pozitife çekti
21:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya’nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız
21:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim
09:05 Dünya rekorunu egale etti Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı Dünya rekorunu egale etti! Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı
08:39 Bomba itiraf Ronaldinho tam 13 sene önce Fenerbahçe’ye geliyormuş Bomba itiraf! Ronaldinho tam 13 sene önce Fenerbahçe'ye geliyormuş
08:20 Kızılcık Şerbeti’ne damga vuran sahne Çimen yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girdi Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran sahne! Çimen yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girdi
08:19 “Türkiye’nin en iyisi“ diyen Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın yıldızını yere göğe sığdıramadı "Türkiye'nin en iyisi" diyen Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yıldızını yere göğe sığdıramadı
07:24 Ana Haber’de Demet Evgar sürprizi Başlattığı kampanya alkış topladı Ana Haber'de Demet Evgar sürprizi! Başlattığı kampanya alkış topladı
01:00 “Hakem konuşmaya yüzünüz olmuyor“ diyen İlhan Palut’tan maç sonuna damga vuran sözler "Hakem konuşmaya yüzünüz olmuyor" diyen İlhan Palut'tan maç sonuna damga vuran sözler
00:41 Seçil Erzan’ın yargılandığı davada ara karar Seçil Erzan'ın yargılandığı davada ara karar
00:19 CHP lideri Özel’den “Burcu Köksal“ açıklaması: Kendisine ’Böyle bir ifadeye ne gerek var’ diye sordum CHP lideri Özel'den "Burcu Köksal" açıklaması: Kendisine 'Böyle bir ifadeye ne gerek var?' diye sordum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 09:43:06. #1.12#
SON DAKİKA: Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement