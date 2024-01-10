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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Gaziantep-Birecik Otoyolu, İzmir-Çeşme Otoyolu, Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri, İstanbul-Ankara yolunun 4-5. kilometreleri, Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometreleri, Nevşehir-Aksaray yolunun 4-10. kilometreleri, Bartın-Safranbolu yolunun 4-6. kilometreleri, Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometreleri, Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometreleri ve Beşikdüzü-Trabzon yolunun 3-5. kilometrelerinde yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde sağlanmaktadır.

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor
10.01.2024 - 08:55,
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Gaziantep Doğu-Nizip kavşakları 10-11. kilometrelerinde Gaziantep Doğu Alın Gişesi (SGS) yapım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 3-6. kilometrelerinde (Seferihisar- Urla kavşakları) bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Konya- Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

İstanbul- Ankara yolunun 4-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak ulaşım 2'şer şeritten kontrollü devam ediyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 4-10. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bartın- Safranbolu yolunun 4-6. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Elazığ- Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Tokat- Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzimi çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 3-5. kilometrelerinde hemzemin geçit yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Vakfıkebir-Beşikdüzü yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: AA
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