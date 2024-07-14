Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. İzmir-Aydın Çevre Otoyolu'nun Denizli istikameti Çine-Muğla ayrımı kolunun devamındaki Aydın-Muğla yoluna bağlantıyı sağlayan kol trafiğe kapatıldı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı-Karasu kavşakları arası İstanbul-Ankara istikametinde yol bakım ve onarım çalışması yapılacak. Anadolu Otoyolu Samandıra Ücret Toplama İstasyonu'nu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları nedeniyle Samandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kontrollü olarak devam ediyor. Nurdağı-Hassa yolunda Fevzipaşa Üst Geçidi'nde derz yenileme çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Bursa-İnegöl istikametinin 34-39. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. 15. Bölge Hududu-Mengen-Yeniçağa yolunun 5-6. kilometrelerinde Dorukhan Tünelinde tünel içi aydınlatma bakım çalışmaları nedeniyle tünelin Devrek istikameti trafiğe kapatıldı. Havza-Merzifon yolunun 56-58. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bandı kapatıldı. Dinar-Dazkırı yolunun 0-4. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Köse-Bayburt yolunun 33. kilometresinde (Bayburt Üniversitesi mevkisinde) yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

14.07.2024 08:55
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Aydın Çevre Otoyolu'nun Denizli istikameti Çine- Muğla ayrımı kolunun devamındaki Aydın-Muğla yoluna bağlantıyı sağlayan kol trafiğe kapatıldı. Ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı- Karasu kavşakları arası İstanbul- Ankara istikametinde yol bakım ve onarım çalışması yapılacak. Çalışmalar sırasında bant aktarımı yapılarak trafik akışı Ankara-İstanbul istikametinden çift yönlü gerçekleştirilecek.

Anadolu Otoyolu Samandıra Ücret Toplama İstasyonu'nu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları dolayısıyla Samandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü devam ediyor.

Nurdağı-Hassa yolunda Fevzipaşa Üst Geçidi'nde derz yenileme çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Bursa-İnegöl istikametinin 34-39. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı İnegöl-Bursa istikametinde iki yönlü gerçekleşiyor.

15. Bölge Hududu-Mengen-Yeniçağa yolunun 5-6. kilometrelerinde Dorukhan Tünelinde tünel içi aydınlatma bakım çalışmaları nedeniyle tünelin Devrek istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik, Mengen istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Havza-Merzifon yolunun 56-58. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bandı kapatıldı. Ulaşım bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü sağlanıyor.

Dinar-Dazkırı yolunun 0-4. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Köse- Bayburt yolunun 33. kilometresinde (Bayburt Üniversitesi mevkisinde) yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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