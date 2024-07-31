Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi, İzmir Çevre Otoyolu'nun Otogar Köprülü Kavşağı, TEM Otoyolu'nun Çerkezköy-Kınalı kavşakları, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Zeytinler Kavşağı, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi, Kırklareli-Dereköy yolunun ve Söğüt-Korkuteli yolunun muhtelif kesimlerinde yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemeleri yapılmıştır.

31.07.2024 08:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları arası (Bolu Dağı geçişi) İstanbul İstikameti, tünel portal yapısının uzatılması ve viyadüklerde 4 genleşme derzinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna aktarılırken sürücüler Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola bağlanabil???????ecek.

İzmir Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Otogar Köprülü Kavşağı'nda aydınlatma direklerinin demontaj-montaj işlerinin yapılması amacıyla 5 Ağustos'a kadar 23.00-05.00 saatlerinde Bornova'dan Buca yönü, Manisa-İstanbul- Ankara Otoyolu'nun katılım kolu trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergah olarak, Karşıyaka-Bornova-Buca istikameti, otogar yönü ayrım kolundan girerek otoyol levhaları takip edilip İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali gişelerden U dönüşü yapılarak Manisa-İstanbul-Ankara istikametine doğru gidilecek.

TEM Otoyolu Çerkezköy- Kınalı kavşaklarında Kuzey taşıma yolunda (Edirne İstikameti) 163-176. kilometrelerinde 7 gün 24 saat esasına göre yapılan üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle Kuzey taşıma yolu Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Güney taşıma yolu İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti Zeytinler Kavşağı'ndan sonra 11-12. kilometrelerde yapılacak üst yapı yenileme çalışması dolayısıyla 2 Ağustos'a kadar sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten gerçekleştirilecek.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi, Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney- Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım-onarım çalışması sebebiyle her iki yönde çalışma programına sağ veya sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Kırklareli- Dereköy yolunun 0-3. kilometrelerinde ve Söğüt-Korkuteli yolunun 2-6. kilometrelerinde muhtelif kesimlerindeki yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bergama- Soma yolunun 8-9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 40-44. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Torul yolunun 42. kilometresinde bölünmüş yolun Torul-Trabzon yönünde bulunan Başarköy Tüneli mevkisinde meydana gelen üst yapı hasarı nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Kırklareli, Çanakkale, Çerkezköy, Tekirdağ, Dereköy, Köprülü, Kınalı, trafik, Söğüt, Çeşme, İzmir, Ulaşım, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:14 Usta oyuncu Genco Erkal yaşamını yitirdi Usta oyuncu Genco Erkal yaşamını yitirdi
08:11 Haniye’nin öldürülmesinin ardından Türkiye’den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz Haniye'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz
07:43 Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum
07:21 Hamas: İsmail Haniye’nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
09:43 Süleyman Soylu’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım
09:17 Herkes bu açıklamaları konuşuyor Fenerbahçe’ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş’ı yerden yere vurdu Herkes bu açıklamaları konuşuyor! Fenerbahçe'ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş'ı yerden yere vurdu
08:43 Suikasta kurban giden İsmail Haniye’nin son görüntüleri ortaya çıktı Suikasta kurban giden İsmail Haniye'nin son görüntüleri ortaya çıktı
08:41 Hayatını kaybeden Genco Erkal’ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti Adeta veda etmiş Hayatını kaybeden Genco Erkal'ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti! Adeta veda etmiş
07:52 Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor
07:51 Tahran’da öldürülen İsmail Haniye kimdir Tahran'da öldürülen İsmail Haniye kimdir?
01:18 Hatay’da kanlı gece Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı Hatay'da kanlı gece! Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı
23:19 Diyanet’ten Özcan’ın faiz sorusuna yanıt Cevabı “Yırttık“ diye paylaştı Diyanet’ten Özcan'ın faiz sorusuna yanıt! Cevabı "Yırttık" diye paylaştı
23:04 Golleriyle mesajı vermiş bile Dzeko’dan çok konuşulacak En-Nesyri açıklaması Golleriyle mesajı vermiş bile! Dzeko'dan çok konuşulacak En-Nesyri açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 10:14:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement