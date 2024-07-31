Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları arası (Bolu Dağı geçişi) İstanbul İstikameti, tünel portal yapısının uzatılması ve viyadüklerde 4 genleşme derzinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna aktarılırken sürücüler Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola bağlanabil???????ecek.

İzmir Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Otogar Köprülü Kavşağı'nda aydınlatma direklerinin demontaj-montaj işlerinin yapılması amacıyla 5 Ağustos'a kadar 23.00-05.00 saatlerinde Bornova'dan Buca yönü, Manisa-İstanbul- Ankara Otoyolu'nun katılım kolu trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergah olarak, Karşıyaka-Bornova-Buca istikameti, otogar yönü ayrım kolundan girerek otoyol levhaları takip edilip İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali gişelerden U dönüşü yapılarak Manisa-İstanbul-Ankara istikametine doğru gidilecek.

TEM Otoyolu Çerkezköy- Kınalı kavşaklarında Kuzey taşıma yolunda (Edirne İstikameti) 163-176. kilometrelerinde 7 gün 24 saat esasına göre yapılan üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle Kuzey taşıma yolu Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Güney taşıma yolu İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti Zeytinler Kavşağı'ndan sonra 11-12. kilometrelerde yapılacak üst yapı yenileme çalışması dolayısıyla 2 Ağustos'a kadar sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten gerçekleştirilecek.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi, Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney- Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım-onarım çalışması sebebiyle her iki yönde çalışma programına sağ veya sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Kırklareli- Dereköy yolunun 0-3. kilometrelerinde ve Söğüt-Korkuteli yolunun 2-6. kilometrelerinde muhtelif kesimlerindeki yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bergama- Soma yolunun 8-9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 40-44. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Torul yolunun 42. kilometresinde bölünmüş yolun Torul-Trabzon yönünde bulunan Başarköy Tüneli mevkisinde meydana gelen üst yapı hasarı nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.