Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarında yapılan üstyapı yenileme, onarım ve bakım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde trafik düzenlemeleri yapılmaktadır. TEM Otoyolu, TAG Otoyolu, İzmir Çevre Otoyolu, Akçakoca-Düzce yolunun belirli kesimleri trafiğe kapatılarak alternatif güzergahlar kullanılmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemlidir.

28.05.2024 08:35
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray- Çorlu kavşakları 0-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikametinde kesimler halinde şerit daraltması yapılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe- Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları dolayısıyla Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Otogar Kavşağı'nda aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple 23.00-05.00 saatlerinde Manisa-İstanbul- Ankara istikametine dönüş kolu trafiğe kapatılıyor. Söz konusu kesimde ulaşım 2. sanayi ayrımı kullanılırak U dönüşüyle otogar köprüsü üzerinden gerçekleştiriliyor.

Akçakoca- Düzce yolunun 14-18. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Emirdağ-Bolvadin- Çay yolunun 23-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tavşanlı-Emet yolunun 38-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Çekerek-Sorgun yolunun 34-35. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 34-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 32-54. kilometrelerindeki Keşap, Geçilmez, Uluburun ve Arıdurak tünellerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 3-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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