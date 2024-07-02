Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Urla Kavşağı Çeşme istikameti, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları, Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 57-60. kilometreleri, Tavşanlı-Emet yolunun 38-42. kilometreleri, Bala-Karakeçili-Kaman yolunun 23-28. kilometreleri, Çekerek-Sorgun yolunun 34-35. kilometreleri, Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 3-5, Adıyaman-Kahta yolunun 11-14 ve Diyarbakır-Silvan yolunun 10-13. kilometrelerinde yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

02.07.2024 09:05
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Urla Kavşağı Çeşme istikameti 25-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe- Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu- Yeniçağa kavşakları 11-13. kilometrelerinde (Ankara istikameti) üstyapı onarım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor. Otoyolun bu mevkisinde İstanbul istikametinde 1, Ankara istikametinde 2 şerit açık durumda bulunuyor.

Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 57-60. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Tavşanlı-Emet yolunun 38-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bala-Karakeçili-Kaman yolunun 23-28. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Bala-Karakeçili-Kaman istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Çekerek-Sorgun yolunun 34-35. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 3-5, Adıyaman- Kahta yolunun 11-14 ve Diyarbakır-Silvan yolunun 10-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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