Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkatli Olunmalı - Son Dakika
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Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkatli Olunmalı

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Birçok yol kesiminde çalışmalar devam etmektedir ve bu nedenle bazı bölgelerde trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır.

02.09.2024 10:19
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Tüneli dahil) İstanbul istikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

TAG Otoyolu'nun Aslanlı Tüneli-Nurdağı Kavşağı kesiminde deprem hasarlarının giderilmesi ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle 5-7. kilometrelerde bant aktarımı yapılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki kedi yolu söküm çalışmaları dolayısıyla cuma ve pazar günleri hariç 22.00-06.00 saatlerinde Ankara istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İvedik-Yakacık bağlantısını sağlayan Yükseltepe-2 üst geçit köprülerinde yapım çalışmaları nedeniyle havalimanı istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Altınoluk-Edremit yolunun 18-19. kilometrelerinde betonarme istinat duvarı yapım çalışmaları dolayısıyla Edremit istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir- Ürgüp yolunun 20-25. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Sivas- Ulaş yolunun 19-25. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle Kangal istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer banttan iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Torul yolunun 42. kilometresinde bölünmüş yolun Torul-Trabzon yönündeki Başarköy Tüneli mevkisinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Korkuteli-Elmalı yolu, 28-29. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkatli Olunmalı - Son Dakika

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