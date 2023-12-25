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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi Gerekiyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi Gerekiyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Özellikle TEM Otoyolu, Aydın-Denizli Otoyolu, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunda yapılan çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Ayrıca Gaziantep-Nizip-Birecik yolunda ve Antalya-Alanya yolunda da kontrollü ulaşım gerçekleştirilmektedir. Diğer yollarda da üstyapı onarım ve düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten veya bölünmüş yolun bir bölümünden sağlanmaktadır.

Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi Gerekiyor
25.12.2023 - 08:25,
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşaklarındaki Alikahya mevkisinde alt geçit çalışmaları nedeniyle güney taşıma yolunda ulaşım İstanbul- Ankara istikametindeki servis yolundan sağlanıyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 69-72. kilometrelerinde otoyol kavşak bağlantısındaki yapım çalışmaları sebebiyle Denizli istikametinde ulaşım sol şeritten sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 48-52. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yapım çalışmaları dolayısıyla Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Ankara-Kahramankazan istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerinde Nizip ve Birecik geçişlerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Antalya- Alanya yolunun 27. kilometresindeki Manavgat Otogar Köprülü Kavşağı'nda köprü bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple Antalya geliş istikametindeki köprü trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım ve düzenleme çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-36. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Aksaray- Ortaköy yolunun 9-11, Erzurum- Aşkale ayrımı- İspir yolunun 27-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Elazığ- Diyarbakır yolunun 51-53. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA
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