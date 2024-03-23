Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski- Lüleburgaz kavşakları 0-25. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde bölümler halinde şerit daraltma uygulanıyor.
Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) Gemlik Serbest Bölge- Çağlayan kavşağı 7-8. kilometrelerinde onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönü emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Bu yüzden ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
Denizli- Serinhisar yolunun 20-22. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Tokat- Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzim, Çanakkale-Çan yolunun 17-21. kilometrelerinde yapım, Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-20. kilometrelerindeki Yeşilovacık T-1 Tüneli girişi-Kavşak-1 bölgesinde patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Isparta- Antalya yolunun 32. kilometresinde sanat yapıları çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun Antalya gidiş istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Karakurt- Erzurum yolunun 2-3. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.
İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 27-28. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.
Beşikdüzü- Trabzon yolunun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nin (Çömlekçi mevkisi) Trabzon- Akçaabat istikametindeki kuzey tüpünde aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle 23.00-06.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten ve kontrollü devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle trafikte yavaş gidilmesi gerekiyor - Son Dakika
İstanbul'un tarihi yarımada açıklarında yüzlerce yunusun bir arada dans edercesine yüzdüğü anlar havadan görüntülendi. Yunusların yanlarında yavrularıyla birlikte yüzdüğü görüntüler izleyenleri hayran bıraktı. Yunuslar genellikle İstanbul Boğazı çevresinde görülse de son yıllarda Marmara Denizi'nde artan yunus popülasyonu dikkat çekiyor. Yunusları görmek isteyenler bazen saatlerce sahillerde bekliyor, vatandaşlar ise cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışıyor.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'daki deprem riskinin milli güvenlik meselesi olduğunu belirterek, geleceğimize bu kutlu şehri emanet etmek durumundayız dedi. Kurum, seçim sürecinde yoğun bir çalışma içinde olan gençlik teşkilatlarına teşekkür etti ve İstanbul'un sorunlarını çözmek için büyük bir ekiple yüzlerce proje ürettiklerini söyledi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Dünya Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Turgutlu Orman Bölge Şefliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda 10 bin adet badem, defne, fıstık çamı, ceviz ve servi fidanı dağıtıldı. Hafta boyunca toplamda 30 bin fidanın dağıtılması planlanıyor.
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan ayında artan merdiven altı üretime karşı vatandaşları uyardı. Palandöken, vatandaşların ucuz olduğu için sağlıksız ürünler alarak sağlıklarının kötü etkilenmesini engellemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, merdiven altı üreticilerin ve fırsatçıların Ramazan ayını fırsat olarak gördüğünü ve vatandaşların güvenilir esnaftan alışveriş yapması gerektiğini vurguladı.
AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı İbrahim Sezer, çetelere pabuç bırakmayacaklarını ve ilçenin kaotik ortama sürüklenmesine izin vermeyeceklerini açıkladı. Revizyon uygulamasının neden yapılmadığı sorusuna da cevap veren Sezer, çetelerin bu ortamdan fayda sağlamak istediğini belirtti.
İzmir'de gerçekleştirilen 'MAHZEN 13' operasyonunda, iki ayrı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda toplamda 15 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise silahlar, mühimmatlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Adana Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin evinde uzun namlulu silah olduğu ihbarı üzerine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve 16 adet fişek bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir kilo 799 gram kubar esrar, 21 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 79 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon anı jandarma kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ot süpürgelerine olan talep azalsa da, 55 yaşındaki Mahir Toraman tutkusuyla bu mesleği sürdürüyor. Ot süpürgelerin toz kaldırmasına rağmen diğer süpürgelere göre daha sağlıklı olduğunu belirten Toraman, eskiden müşterilerin en az beş tane süpürge aldığını, şimdi ise bir tane alırken bile tereddüt ettiklerini söyledi.
Edirne'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, bazı buğday tarlalarında kökboğaz hastalığına yol açıyor. Sıcak ve yağışlı havanın etkisiyle hızlı gelişen buğday bitkilerinde kökboğaz hastalığı görülüyor ve çürüme ile yatmalar meydana geliyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Edirne Ziraat Odası, üreticileri uyararak hastalığa karşı önlem almalarını istiyor. Üreticiler, hastalığın verim kaybına neden olabileceğini belirtiyor ve tarlalarda sık sık kontroller yaparak ilaçlama yapıyor.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Crocus City Hall konser alanında DEAŞ tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırı anından çekilen görüntüler ise konser salonunun içinden ortaya çıktı.
Sizin düşünceleriniz neler ?