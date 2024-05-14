Kara yollarında yapım ve bakım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Kara yollarında yapım ve bakım çalışmaları devam ediyor

Kara yollarında yapım ve bakım çalışmaları devam ediyor

Kara yollarında yapılan altyapı ve üstyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TEM Otoyolu, Anadolu Otoyolu, Hopa-Borçka-Artvin yolunda kapatılan kesimler bulunurken, diğer yollarda ise kontrollü ulaşım sağlanıyor.

14.05.2024 08:27
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çatalca-Kınalı Kavşağı'ndaki muhtelif kesimlerde altyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı Kavşağı 17-20. kilometrelerinde Ankara istikameti üstyapı onarım çalışması sebebiyle trafiğe kapatılarak, trafik bir şerit İstanbul, 2 şerit Ankara istikameti yönünde çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 36-38. kilometrelerindeki (Borçka Şehir Geçişi) üst yapı bakım onarım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Borçka-Artvin yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleşiyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerinde Nizip ve Birecik geçişlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 0-1. kilometrelerinde Seydikemer Devlet Hastanesi Kavşağı alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun (Kütahya Porselen AŞ fabrikası mevkisi) 31. kilometresinde yapılacak menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleşiyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. ve Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzimi çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara yollarında yapım ve bakım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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