Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Birçok otoyol ve devlet yolunda çalışmalar devam etmektedir.

28.08.2024 08:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları İstanbul istikametinde (Bolu Dağı Tüneli dahil) tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1-3. kilometrelerinde Belevi viyadüğündeki genleşme derzlerinin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Aslanlı Tüneli ile Nurdağı Kavşağı arasında deprem hasarlarının onarım çalışmaları dolayısıyla 5-7. kilometrelerde bant aktarımı yapılıyor. Bu kesimde ulaşıma Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Niğde- Pozantı Otoyolu'nun 3-7. kilometreleriyle aynı yolun devamındaki O-21/29 yolunun 0-2. kilometrelerinde (Pozantı mevkisi) derz çalışması nedeniyle ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Adapazarı-Gümüşova yolunun 0-1. kilometrelerindeki Kozluk Köprülü Kavşağı'nda yapım çalışması sebebiyle ulaşım sol şeritten sürdürülüyor.

Samsun-Ankara yolunun 82-86. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Trabzon- Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 36-45. kilometrelerindeki (Gümüşhane çevre yolu) 12 tünelde yapılacak drenaj sistemleri bakım ve temizlik çalışması nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Antalya- Burdur devlet yolunun 6-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sağ yol trafiğe kapatılarak, ulaşım sol yoldan iki yönlü sağlanıyor.

Belören-Hadim yolunun 0-7. kilometrelerindeki yapım, Kastamonu- Bartın il sınırı-Pınarbaşı- Azdavay yolunun 27-46. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika

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