(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi'nin "Çocuk Dostu Kent" temasıyla düzenlediği Karabağlar Akademi 2. Yaz Programı tamamlandı. Üç hafta boyunca akademisyenler, üniversite öğrencileri, çocuklar ve mahalle sakinlerinin ortak çalışmasıyla hazırlanan projeler paylaşılırken, Başkan Helil Kınay, "Çocuk dostu kentler ortak akıl, bilim ve dayanışmayla kurulur" mesajını verdi.

Karabağlar Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Karabağlar Akademi Yaz Programı'nın kapanış toplantısı Belediye Ana Hizmet Binası Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. "Çocuk Dostu Kent" temasıyla yürütülen programa; peyzaj mimarlığı, şehir ve bölge planlama, sosyoloji, mimarlık ve endüstriyel tasarım bölümlerinden toplam 23 üniversite öğrencisi katıldı.

ÜÇ HAFTALIK YOĞUN ÇALIŞMA

29 Haziran-21 Temmuz tarihleri arasında devam eden program boyunca öğrenciler, akademisyenler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla teorik eğitimlerin yanı sıra saha çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışma alanı olarak belirlenen Selvili ve Şehitler mahallelerinde çocuklarla yürüyüşler yapıldı, oyun alanları ve kamusal mekanlar yerinde incelendi. Atölye çalışmaları ve anketlerle çocukların kente ilişkin beklenti ve ihtiyaçları doğrudan dinlenirken, sosyoloji öğrencileri de mahalle sakinleri ve esnafla görüşerek kapsamlı sosyal analizler hazırladı.

Toplanan veriler doğrultusunda teknik disiplinlerde öğrenim gören öğrenciler tarafından çocuk dostu kamusal alanlara yönelik proje ve tasarım önerileri geliştirildi. Programın kapanış toplantısında sunulan projelerde güvenli yaya ulaşımı, erişilebilir kamusal alanlar, yeni oyun ve spor alanları, cep parklar, bisiklet yolları, iklim dostu peyzaj düzenlemeleri ve çocuk dostu kent mobilyaları öne çıktı.

"BİLİM SAHAYLA BULUŞTU"

Programın açılış konuşmasını yapan Karabağlar Belediyesi Başkan Yardımcısı Özlem Şenyol Kocaer, Karabağlar Akademi'nin yalnızca eğitim programı olmadığını, bilimsel bilgi ile yerel yönetim deneyimini buluşturan önemli bir çalışma olduğunu belirtti. Kocaer, akademisyenlerin, öğrencilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve belediye ekiplerinin ortak emeğiyle hazırlanan projelerin çocuk dostu bir Karabağlar hedefi açısından önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Selvili Mahalle Muhtarı Yücel Yıldız ile Şehitler Mahalle Muhtarı Ömer İlhan da mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, hazırlanan projelerin hayata geçirilmesinin mahalle yaşamına önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

"KENTLERİ ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN YENİDEN DÜŞÜNMELİYİZ"

Toplantıda konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ise kentlerin yalnızca yollar, binalar ve altyapıyla değil, çocukların güvenle oynayabildiği, ailelerin huzurla vakit geçirebildiği yaşam alanlarıyla anlam kazandığını söyledi.

Çocuk dostu kent anlayışının yalnızca fiziksel düzenlemelerle sınırlı olmadığını vurgulayan Kınay, ortak yaşam kültürünü, mahalle dayanışmasını ve katılımcılığı güçlendiren bir anlayışı hedeflediklerini belirtti.

Yaz Akademisi'nin bu nedenle kendileri için ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Kınay, üniversiteler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerle kurulan iş birliğinin belediyenin çalışmalarına yeni bakış açıları kazandırdığını söyledi. Geçen yıl Yaz Akademisi kapsamında geliştirilen projelerin önemli bölümünün uygulamaya geçirildiğini hatırlatan Kınay, bu yıl hazırlanan çocuk dostu kent önerilerinin de değerlendirilerek etap etap hayata geçirilmesi için çalışacaklarını kaydetti.

Programa katkı sunan akademisyenlere, öğrencilere, muhtarlara, belediye çalışanlarına ve tüm paydaşlara teşekkür eden Kınay, Karabağlar'ın geleceğini bilim, ortak akıl ve dayanışmayla birlikte şekillendirmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

AKADEMİSYENLERE PLAKET, ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR BELGESİ

Programın kapanışında, Karabağlar Akademi 2. Yaz Programı'na katkı sunan akademisyenler ile öğrencilere plaket, teşekkür ve katılım belgeleri takdim edildi. Prof. Dr. Hikmet Gökmen, Prof. Dr. Uğur Tekin, Doç. Dr. Gözde Ekşioğlu Çetintahra, Prof. Dr. Deniz Yükseker Tekin ve Nurdan Çağla Çamaş plaketle onurlandırıldı.

Programa katkı sağlayan Prof. Dr. Nurdan Erdoğan, Dr. Tuba Doğu, Doç. Dr. Onur Mengi, Çağlı Torun ve Karabağlar İlçe Sosyal Hizmet Müdürlüğü'nden Taner Yavuza teşekkür belgeleri verildi. Programa katılan 23 üniversite öğrencisine de katkılarından dolayı katılım belgeleri Başkan Kınay tarafından takdim edildi.

PROJELER İNCELENDİ

Programın ardından fuaye alanında öğrenciler tarafından hazırlanan proje sergisi gezildi. Başkan Helil Kınay ile programa katılan akademisyenler, muhtarlar öğrencilerin hazırladığı projeleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.