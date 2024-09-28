Karabağlar\'da İnşaat Atıkları İçin Denetimler Artırıldı

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(İZMİR) - İzmir'de Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, inşaat atığı ve molozları sokaklara dökenlere yönelik denetimlerini artırdı.

Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri inşaat atığı, moloz ve benzeri malzemeleri sokaklara dökenlerle ilgili denetimlerini sıklaştırdı. Son 15 günde kaçak döküm yaptığı tespit edilen 5 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41/4. maddesine göre toplam 283 bin lira cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri 24 saat, gündüz, akşam ve gece üç vardiye olarak denetimlerini sürdürüyor.

Başkan Kınay: Karabağlar bizim evimiz

Karabağlar'ı kendi evleri olarak gördüğünü belirten Belediye Başkanı Helil Kınay, ilçedeki sokaklarda temiz ve sağlıklı bir yaşam istediklerini belirterek, "Ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam ederken, denetimleri de sıklaştıracağız. Kontrolsüz şekilde sokağa atılan çöpler, izmaritler, molozlar ve mobilya atıkları, haşere ve sinek sorunlarını artırarak vatandaşlarımızın sağlığını ve huzurunu olumsuz etkiliyor. Temizlik sorununu çözmek konusunda kararlıyız; Bu süreçte denetim ve ceza uygulamalarını daha da sıklaştıracağız. Vatandaşlarımızdan da bu konuda destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Kınay, vatandaşların da sokaklarına ve Karabağlar'a sahip çıkacağına inandığını ifade etti.