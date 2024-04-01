KARABÜK SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|252
|Toplam Seçmen
|:
|82.395
|Açılan Sandık
|:
|252
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|62.554
|Geçerli Oy
|:
|60.406
|Katılım Oranı
|:
|% 75,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÖZKAN ÇETİNKAYA
|% 34,08
|20.586
|MHP
|RAFET VERGİLİ
|% 26,48
|15.994
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL ÖZER
|% 22,94
|13.854
|CHP
|BAYRAM KARADAĞ
|% 10,84
|6.549
|SAADET
|ORHAN GÖKMEN
|% 1,75
|1.060
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ AYHAN ŞENSOY
|% 1,45
|876
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH ADATEPE
|% 1,09
|657
|DİĞER
|% 0,45
|271
|BTP
|MEHMET FURKAN AYDIN
|% 0,25
|150
|DEM PARTİ
|EMİNE KAYA
|% 0,2
|118
|DSP
|ELA SOYLU
|% 0,09
|57
|AP
|ÖMER AYDOĞDU
|% 0,08
|50
|HÜDA PAR
|AHMET URAL
|% 0,08
|47
|MİLLET
|KAMİL ŞENTÜRK
|% 0,07
|43
|TKH
|NURSEL KARARLI
|% 0,05
|33
|HKP
|CEMALETTİN ERDEMCİ
|% 0,03
|21
|HAK-PAR
|İSMAİL KESEN
|% 0,03
|20
|BAĞIMSIZ
|VELİ KAYA
|% 0,02
|10
|BAĞIMSIZ
|CEMAL MIZRAK
|% 0,02
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HÜSNÜ AKIN
|% 61,85
|861
|AK PARTİ
|İBRAHİM ERTUĞRUL
|% 33,33
|464
|CHP
|İBRAHİM YALÇIN
|% 1,87
|26
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA UĞUR CEYLAN
|% 1,37
|19
|YENİDEN REFAH
|YAŞAR BULUT
|% 1,01
|14
|SAADET
|TURGUT GÖKTAŞ
|% 0,57
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SERKAN CIVA
|% 49,68
|1.870
|MHP
|SIRRI ŞEN
|% 33,61
|1.265
|İYİ PARTİ
|EROL SERİN
|% 10,57
|398
|YENİDEN REFAH
|BEYTULLAH DUMAN
|% 4,68
|176
|SAADET
|RAMAZAN TURAN
|% 0,93
|35
|HKP
|FURKAN ORAL
|% 0,21
|8
|BTP
|EMRULLAH TOPSAKAL
|% 0,19
|7
|BAĞIMSIZ
|ŞAKİR KÜCÜKYILMAZ
|% 0,13
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,54
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET ŞAHİN
|% 49,74
|195
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA DURSUN
|% 20,92
|82
|MHP
|NESLİHAN KAYA KARPUZ
|% 15,56
|61
|CHP
|MUSTAFA ORHAN
|% 8,42
|33
|YENİDEN REFAH
|SATILMIŞ BOSTANCI
|% 2,81
|11
|BTP
|ZİHNİ ERİKCİ
|% 1,79
|7
|SAADET
|EMRE BURAK KABARAN
|% 0,76
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ELİF KÖSE
|% 47,22
|14.016
|AK PARTİ
|ALİ BÜYÜKÖZDEMİR
|% 34,39
|10.209
|MHP
|EMİN YILDIZ
|% 6,4
|1.899
|YENİDEN REFAH
|İLYAS KARAKABAK
|% 3,73
|1.108
|İYİ PARTİ
|HAKAN PEKER
|% 3,68
|1.093
|ZAFER PARTİSİ
|ZAFER DİKMEN
|% 1,41
|419
|SAADET
|MUSTAFA ÖZÇELİK
|% 1,35
|401
|BTP
|RAMAZAN KAPLAN
|% 0,91
|270
|BAĞIMSIZ
|ERSAN GÜRBÜZ
|% 0,91
|269
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞEKİP SERTAŞ KARAKAŞ
|% 56,75
|3.590
|MHP
|ZEKİ ÇAYLI
|% 27,13
|1.716
|CHP
|ENVER ÖZGÜ
|% 13,4
|848
|YENİDEN REFAH
|NURULLAH SELGEÇTİ
|% 1,96
|124
|SAADET
|İSMAİL KİRENLİ
|% 0,57
|36
|BTP
|MUSTAFA ERPER
|% 0,19
|12
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Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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