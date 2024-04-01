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KARABÜK SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 04:55  Güncelleme: 04:57
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MERKEZ

Toplam Sandık : 252
Toplam Seçmen : 82.395
Açılan Sandık : 252
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 62.554
Geçerli Oy : 60.406
Katılım Oranı : % 75,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖZKAN ÇETİNKAYA% 34,0820.586
MHPRAFET VERGİLİ% 26,4815.994
YENİDEN REFAHİSMAİL ÖZER% 22,9413.854
CHPBAYRAM KARADAĞ% 10,846.549
SAADETORHAN GÖKMEN% 1,751.060
ZAFER PARTİSİALİ AYHAN ŞENSOY% 1,45876
İYİ PARTİABDULLAH ADATEPE% 1,09657
DİĞER% 0,45271
BTPMEHMET FURKAN AYDIN% 0,25150
DEM PARTİEMİNE KAYA% 0,2118
DSPELA SOYLU% 0,0957
APÖMER AYDOĞDU% 0,0850
HÜDA PARAHMET URAL% 0,0847
MİLLETKAMİL ŞENTÜRK% 0,0743
TKHNURSEL KARARLI% 0,0533
HKPCEMALETTİN ERDEMCİ% 0,0321
HAK-PARİSMAİL KESEN% 0,0320
BAĞIMSIZVELİ KAYA% 0,0210
BAĞIMSIZCEMAL MIZRAK% 0,0210
EFLANİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHÜSNÜ AKIN% 61,85861
AK PARTİİBRAHİM ERTUĞRUL% 33,33464
CHPİBRAHİM YALÇIN% 1,8726
DEVA PARTİSİMUSTAFA UĞUR CEYLAN% 1,3719
YENİDEN REFAHYAŞAR BULUT% 1,0114
SAADETTURGUT GÖKTAŞ% 0,578
ESKİPAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSERKAN CIVA% 49,681.870
MHPSIRRI ŞEN% 33,611.265
İYİ PARTİEROL SERİN% 10,57398
YENİDEN REFAHBEYTULLAH DUMAN% 4,68176
SAADETRAMAZAN TURAN% 0,9335
HKPFURKAN ORAL% 0,218
BTPEMRULLAH TOPSAKAL% 0,197
BAĞIMSIZŞAKİR KÜCÜKYILMAZ% 0,135
OVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET ŞAHİN% 49,74195
BAĞIMSIZMUSTAFA DURSUN% 20,9282
MHPNESLİHAN KAYA KARPUZ% 15,5661
CHPMUSTAFA ORHAN% 8,4233
YENİDEN REFAHSATILMIŞ BOSTANCI% 2,8111
BTPZİHNİ ERİKCİ% 1,797
SAADETEMRE BURAK KABARAN% 0,763
SAFRANBOLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPELİF KÖSE% 47,2214.016
AK PARTİALİ BÜYÜKÖZDEMİR% 34,3910.209
MHPEMİN YILDIZ% 6,41.899
YENİDEN REFAHİLYAS KARAKABAK% 3,731.108
İYİ PARTİHAKAN PEKER% 3,681.093
ZAFER PARTİSİZAFER DİKMEN% 1,41419
SAADETMUSTAFA ÖZÇELİK% 1,35401
BTPRAMAZAN KAPLAN% 0,91270
BAĞIMSIZERSAN GÜRBÜZ% 0,91269
YENİCE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞEKİP SERTAŞ KARAKAŞ% 56,753.590
MHPZEKİ ÇAYLI% 27,131.716
CHPENVER ÖZGÜ% 13,4848
YENİDEN REFAHNURULLAH SELGEÇTİ% 1,96124
SAADETİSMAİL KİRENLİ% 0,5736
BTPMUSTAFA ERPER% 0,1912

Kaynak: AA

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