Karabük\'te Orman Yangını: 10 Köy Boşaltıldı

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, orman yangını nedeniyle Merkez, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde 10 köyün tedbir amaçlı boşaltıldığını bildirdi.

Vali Yavuz, beraberinde AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Orman Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Salih Çetiner ve Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ile Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde orman yangını çıkan bölgelerde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından Cemaller Orman Deposunda gazetecilere açıklama yapan Yavuz, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yavuz, dün akşam Burunsuz köyü Cildikısık mevkisinde orman yangını çıktığını hatırlatarak, günün ilk ışıklarıyla yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyledi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken bugün öğleden sonra saat 15.00 sıralarında Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü ile saat 16.30 sıralarında da Ovacık ilçesi Kışla köyünde yangın başladığını aktaran Yavuz, "Bu eş zamanlı başlayan iki yangın, bizim hem devam eden bir önceki yangınımızın soğutma çalışmalarındaki gücümüzü dağıtmış oldu hem de rüzgarın da etkisiyle hızlı şekilde yayılma gösterdi." dedi.

Yavuz, bölgede arazi şartlarının zor olduğunu, bunun da zaman zaman müdahaleyi güçleştirdiğini kaydetti.

Vali Yavuz, Eskişehir Seyitgazi'de orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT çalışanına Allah'tan rahmet diledi.

Tüm ilgili kurum ve kuruluş personelinin yangınla mücadelede kahramanlık gösterdiğini, canları pahasına vatandaşların canının ve malının zarar görmemesi için mücadele ettiğini vurgulayan Yavuz, minnettar olduklarını söyledi.

Yavuz, yangının birden fazla noktada çıkmasının ve rüzgarın etkisiyle yayılmasının, işlerini güçleştirdiğine işaret ederek, "Gün içerisinde 4 helikopterimiz havadan destek verdi. Ayrıyeten gerek ilimizden gerek bölgemizden gerekse farklı illerimizden Orman Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ve Sayın Tarım ve Orman Bakanımızın talimatlarıyla ilimize araçlar sevk edildi." diye konuştu.

Yarın hem havadan hem karadan daha güçlü şekilde yangınlarla mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ormanların içerisinde bulunan, yangın riski bulunan sıkıntılı mahallelerimizde ve köylerimizdeki vatandaşlarımızı kendilerinin can güvenliği açısından daha güvenli alanlara tahliyelerini sağlıyoruz. Bu anlamda kolluk birimlerimiz ve orman teşkilatımız vatandaşlarımızı güvenli alanlarda, Ovacık ilçemizdeki spor kampımızda, yine ilimizdeki merkezdeki Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtlarında misafir edeceğiz.

Az önce İçişleri Bakanımızla görüştük. Onun da geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. AFAD Başkan Yardımcımızı görevlendirdi. Şimdi de kendisi yolda, geliyor. Vatandaşların bu anlamda zararlarıyla ilgili bir sıkıntıları varsa her türlü gerekli planlamayı ve desteği sağlayacağız."

"Lütfen ormanlarımızı koruyalım"

Yavuz, tüm ekiplerin koordinasyon içerisinde el ele vererek çalıştığını belirterek, "Vatandaşlarımızdan da şunu özellikle istirham ediyorum; lütfen ormanlarımızı koruyalım. Ormanlarımızda ateş yakmayalım. Ormanlarımızın çevresinde piknik tarzı olsun veya değişik şekillerde ormanlarımıza zarar verecek bu anlamda ateş yakmalardan uzak duralım. Anız yakmayalım. Ormanlara 2 Haziran-31 Ekim tarihlerinde görevli ve izinli olanlar dışında giriş ve çıkışları yasaklamıştık. Bu kararlarımıza vatandaşlarımızın saygı göstereceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hep birlikte el ele vererek yangınların en kısa sürede söndürüleceğini dile getiren Yavuz, "Yeşil vatanımızı, akciğerlerimizi korumak hepimizin ve tüm milletimizin de boynunun borcu. Şunu da unutmamak lazım; ormanlarımızın içerisinde sadece ağaçlarımız yanmıyor. Ormanın içerisinde canlılarımız yanıyor. Onları da korumamız lazım. Onların bizlere emanet olduğunun bilinci içerisinde hareket ederek ormanlarımızı hep birlikte gözümüz gibi korumamız lazım." diye konuştu.

Yavuz, bir soru üzerine, "Şu ana kadar Karabük Merkez, Ovacık ve Safranbolu ilçelerimizde 10 köyümüzü boşalttık. Bazı köylerimizde köyün tamamını değil, belli mahallelerini, yangın riski olan, aynı zamanda yangının ilerleme alanında olan mahallelerimizi boşalttık. Şu ana kadar sadece bir köyümüzün bir mahallesinde evlerimize yangının sirayet ettiğini görüyoruz. Diğer köylerimizi güvenlik amacıyla boşaltmıştık. İnşallah yangın daha fazla ilerlemez, arkadaşlarımız önünü keserler. Bu anlamda da vatandaşlarımızı güvenli alanlarda misafir edeceğiz. Yarın ilk gün ışığıyla buralarda tedbirlerimizi artırıp bu anlamda yangın güvenliğini sağlarsak vatandaşlarımızı güven içerisinde tekrar evlerine yerleştireceğiz." yanıtını verdi.