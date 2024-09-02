Karacabey'de İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 12 Yaralı - Son Dakika
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Karacabey'de İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 12 Yaralı

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 6'sı çocuk toplam 12 kişi yaralandı. Kaza, Bursa-Çanakkale kara yolu üzerinde gerçekleşti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.09.2024 18:12
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BURSA'nın Karacabey ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 6'sı çocuk, 12 kişi yaralandı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Bursa- Çanakkale kara yolu 92'nci kilometresinde meydana geldi. Karacabey'den Bandırma yönüne giden Bigem S. (55) idaresindeki 34 ECR 085 plakalı otomobile, kavşaktan Çavuşköy istikametine dönmek istediği sırada Bandırma yönünden gelen Kenan Ö.'nün (37) kullandığı 17 SN 440 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki otomobil yol kenarına savruldu. Kazada, sürücüler ile 34 ECR 085 plakalı otomobildeki Meltem S. (49) ile diğer araçtaki Gonca A. (34), Gülper Ö. (39), Muhammet Kayra Ö. (12), Simge Ö. (8), Umay A. (8), Mete Yaşar A. (5), Ecrin Ö. (8), Sena Ö. (29) ve Mehmet Ö. (11) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Karacabey ve Bandırma devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olası bir kazaya karşı güvenlik önlemi alınan yolda, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karacabey\'de İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 12 Yaralı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Karacabey'de İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 12 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karacabey'de İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 12 Yaralı - Son Dakika
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