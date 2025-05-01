Karadeniz'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Karadeniz'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

Karadeniz\'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Trabzon'da sendikalar yürüyüş düzenleyerek taleplerini dile getirdi. Ordu'da Ceren Özdemir Meydanı'nda toplanan işçiler, Tayfun Gürsoy Parkı'na yürüdü. Giresun'da sendikalar Osman Ağa Meydanı'na ilerlerken, Artvin'de ise emeğin ve dayanışmanın önemi vurgulandı. Tüm bu kutlamalarda birlik ve dayanışma mesajları verildi.

01.05.2025 17:37
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Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

Trabzon'da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen çeşitli sendikaların üyeleri, ellerinde döviz ve pankartlarla Kahramanmaraş Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüdü.

Türkiye Yol-İş Sendikası Genel Sekreteri, TÜRK-İŞ Trabzon İl Başkanı Gökhan Gedikli, 1 Mayıs'ın insanca yaşam ve çalışma şartlarını sağlama kavgasının verildiği bir gün olduğunu söyledi.

Gedikli, taşeron işçilerle ilgili taleplerini sıralayarak, "TÜRK-İŞ olarak bu konudaki taleplerimizi defalarca dile getirdik. Artık sabrımız tükendi." dedi.

Gedikli, bir an evvel gelir vergisi konusunda düzenleme yapılmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Trabzon Şube Başkanı Muhammet İkinci ise hak ve adalet arayışında olduklarını belirtti.

Sendikalar tarafından karanfil hediye edilen katılımcılar, bir süre horon oynadıktan sonra dağıldı.

Ordu

Ordu'da da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Ceren Özdemir Meydanı'nda toplanan işçiler, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Tayfun Gürsoy Parkı'na yürüdü.

Günün önemini vurgulayan konuşmaların yapıldığı program, katılımcıların halay çekmesiyle tamamlandı.

Programa, CHP Ordu Milletvekilleri Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel de katıldı.

Giresun

Giresun'da ise sendika üyeleri Debboy mevkisinde bir araya geldi.

Pankart taşıyan grup, çeşitli sloganlar atarak Osman Ağa Meydanı'na yürüdü.

Belediye İş Sendikası Giresun Şube Başkanı Halil Yeşiltepe, 1 Mayıs'ın yalnızca taleplerin dillendirildiği bir gün olmadığını vurgulayarak, "1 Mayıs, emek cephesinin ortak mücadele hattını ortaya koyduğu, örgütlü gücünü kitlesel biçimde gösterdiği bir gündür." diye konuştu.

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ve Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'nin de katıldığı kutlamalar, horon oynanmasıyla sona erdi.

Artvin

Artvin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Halitpaşa Meydanı'nda kutlandı.

KESK Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş, 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından organize edilen kutlamada, 1 Mayıs'ın emeğin, umudun, kardeşliğin, sevginin ve barışın günü olduğunu söyledi.

DİSK Artvin Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim Sancal'ın da konuşma yaptığı programda, yerel sanatçılar sahne aldı.

Öte yandan TES-İŞ Sendikası Artvin Şubesince 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda 1 Mayıs etkinliği düzenlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karadeniz'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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