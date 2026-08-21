Karadeniz'de doğal gaz rezervi 785 milyar metreküpe ulaştı - Son Dakika
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Karadeniz'de doğal gaz rezervi 785 milyar metreküpe ulaştı

Karadeniz\'de doğal gaz rezervi 785 milyar metreküpe ulaştı
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Enerji Bakanı Bayraktar, Karadeniz'deki doğal gaz rezervinin 785 milyar metreküpe çıktığını, 2023'ten bu yana 6,7 milyar metreküp üretim yapıldığını ve hedefin günlük üretimi 45 milyon metreküpe çıkarmak olduğunu açıkladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervimizi bugün 785 milyar metreküpe ulaştırdık. 2023'ten bu yana toplam 6,7 milyar metreküp doğal gaz üreterek Karadeniz'in bereketini ülkemizin enerji arzına kazandırdık" dedi.

Bakan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "6 yıl önce bugün Karadeniz'de başlattığımız yolculuk, Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hedefinde yeni bir dönemin kapılarını araladı. 21 Ağustos 2020'de Fatih Sondaj Gemimizle Tuna-1 kuyusunda keşfettiğimiz 320 milyar metreküplük doğal gaz rezerviyle Cumhuriyet tarihimizin en büyük keşfine imza attık. Tuna-1'in ardından gerçekleştirdiğimiz yeni keşiflerle Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervimizi bugün 785 milyar metreküpe ulaştırdık. 2023'ten bu yana toplam 6,7 milyar metreküp doğal gaz üreterek Karadeniz'in bereketini ülkemizin enerji arzına kazandırdık. Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 9,5 milyon metreküplük üretimle 4 milyon hanemizin doğal gaz ihtiyacını kendi kaynaklarımızdan karşılıyoruz. Şimdi hedefimiz daha büyük. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuzla günlük üretimimizi 20 milyon metreküpe; 2028'de devreye alacağımız ikinci yüzer üretim platformuyla ise 45 milyon metreküpe çıkaracağız. 6 yıl önce keşfettik, bugün üretiyoruz; yarın çok daha fazlasını milletimizin hizmetine sunacağız" dedi.

170 KİLOMETRELİK HAT İNŞA EDİLDİ

Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de Dolmabahçe'den yaptığı açıklamayla Karadeniz'de gerçekleştirilen doğal gaz keşfini kamuoyuyla paylaştı. Fatih Sondaj Gemisi'nin Tuna-1 kuyusunda yürüttüğü sondaj çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfi, Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi olarak kayıtlara geçti. Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusundaki çalışmaların tamamlanmasıyla kuyudaki rezerv miktarı 85 milyar metreküplük revizyonla 405 milyar metreküp olarak güncellendi. Karadeniz'de sürdürülen arama faaliyetleri sonraki yıllarda da yeni keşiflerle devam etti. Tuna-1'in ardından Haziran 2021'de Amasra-1, Aralık 2022'de Çaycuma-1 ve Mayıs 2025'te Göktepe-3 kuyularında gerçekleştirilen keşiflerle Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervi 785 milyar metreküpe ulaştı. İlk keşfin ardından Sakarya Gaz Sahası'nın geliştirilmesi için yoğun bir çalışma yürütüldü. Filyos'un yaklaşık 170 kilometre kuzeyinde ve 2 bin 200 metre deniz derinliğinde kurulan Deniz Tabanı Üretim Tesisi ile Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi arasında 170 kilometrelik boru hattı inşa edildi. Türkiye, dünyanın 4'üncü büyük derin deniz sondaj filosuyla arama ve üretim faaliyetlerini hem yurt içinde hem de yurt dışında sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Alparslan Bayraktar, TRT Tabii, Karadeniz, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz'de doğal gaz rezervi 785 milyar metreküpe ulaştı - Son Dakika

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