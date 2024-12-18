Karadeniz'de Kuvvetli Yağış ve Kar Bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak yağış, Ardahan ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Sinop ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Ardahan ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor.

MGM, rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceğini bildirdi. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiği kaydedilen açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu ifade edildi. Hava sıcaklıklarının ise iç ve batı kesimlerde 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor.

MGM, kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, çığ tehlikesi ve buzlanma ile don hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 7, en düşük 0; İstanbul'da en yüksek 13, en düşük 7; İzmir'de en yüksek 18, en düşük 7 derece olacak.