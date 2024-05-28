Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı: Sevgi, Barış, Dostluk Festivali iptal edildi

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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 4-7 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılacağı açıklanan "24. Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali"nin iktidarın aldığı kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında iptal edildiğini açıkladı. Posbıyık, "Bu genelge belediye başkanlarının elini, kolunu bağladı. Son yerel seçimlerden sonra kırmızıya boyanan haritayı kaldırmak için CHP'li belediyelere her türlü zorluk yapılacak" dedi. Posbıyık, genelge nedeniyle Karadeniz Ereğli Belediye spor'un faaliyetlerini dondurma tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını da sözlerine ekledi.

Başkan Posbıyık, makamında düzenlediği basın toplantısında, 24. Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'nin "Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi" nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Posbıyık, CHP'li belediyeleri zor bir dönemin beklediğini belirterek, şunları söyledi:

"İnsanlar bir bunalım içerisinde, eğlenmek istiyorlar"

"Bu yıl yapılan anketlerin sonucunda Ereğli halkının çok fazla görmek istediği isimleri İrem Derici, Hakan Altun, Simge Sağın, kıraç, Betül Demir ve Mert Demir ile anlaşmalar imzaladık. Çok büyük bir şevk ile çalışmalarımıza devam ediyor idik. Duyurumuzun ardından sadece Ereğli halkından değil, gençlerimizden, Türkiye'nin her yerinden hatta yurt dışından farklı ülkelerdeki vatandaşlarımızdan inanılmaz mesajlar aldık. Çünkü insanlar bir bunalım içerisinde, eğlenmek istiyorlar. Bunun farkındayız, sizler de farkındasınız. Halkımızla büyük bir heyecanla yine bir arada olmak için, coşkuyla eğlenmek için, kültür ve sanata doymak için, birkaç gün de olsa sıkıntılarından kurtulmak için Ereğli'ye festivale gelmek için bütün ülkedeki insanlar, yurtdışından insanlar planlarını yapmaya başlamışlardı. Müthiş talepler alıyorduk. Hatta Eyüp Bektaş'la bir gayrete girdik, onun gayretleriyle Aziz Sancar'a ödül vermek için Ereğli'ye davet etmeye karar vermiştik. Çok da müspet yönde ilerliyordu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ödül vermek için hazırlıklarımızı yapmıştık. Gelecek günlere güzel bakıyorduk, eğlenceli bir ortam olacaktı. Bütün anlaşmalarımızı yapmamıza rağmen 17 Mayıs 2024 tarihli 35549 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tasarruf tedbirleriyle ilgili 2024-7 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Türkiye'den sinyaller gelmeye başladı. İzmir'in en büyük uluslararası müzik festivali iptal edildi. Birçok yerlerde iptalleri duymaya başladık. Yine bekledik sabırla belki bir ara buluruz diye. Ama maalesef bu genelge oturdu ve biz de Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'ni iptal etmek zorunda kaldık. Hatta genelgede '3 yıl bu uygulama devam edecek' deniyor.

"Genelge, elimizi kolumuzu bağlıyor"

Genelge çok enteresan, her şeye müdahale ediyor. Mesela basın ve yayın giderlerinde idareyi ve faaliyetleri tanıtmaya yönelik kitap, dergi, bülten gibi yayınlar hiçbir şekilde basılmayacaktır, bu dokümanların paylaşımı elektronik ortamda yapılacaktır diyor. Temsil, tören, ağırlama ve tanıtma giderleri olmayacak, temsil ve tanıtım giderleri zorunlu haller dışında kullanılmayacaktır. Uluslararası toplantı ile milli bayramlar hariç açılış, konferans, seminer, yıl dönümü gibi benzeri kutlama organizasyonlarına ilişkin faaliyetler ile gezi, kokteyl, yemek gibi davetler düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek ve diğer adlar altında ödeme yapılmayacaktır diyor. Çok kapsamlı bir genelge. Belediye başkanlarının elleri, kolları tamamen bağlanmış oluyor. Ben eski günleri hatırlıyorum, biz belediye başkanlarıyla kalkar Trabzon'a gider Uzungöl'de belediye meclis toplantısı yapardık. Şimdi belediye meclis üyelerine toplu halde yemek dahi veremezsiniz diyor. Temsili giderlerden hiçbir harcama yapamazsınız diyor. Son yerel seçimlerden sonra kırmızıya boyanan haritayı kaldırmak için CHP'li belediyelere her türlü zorluklar bundan sonra yapılacak. Bu genelgeler neticesinde yapmak istediklerimizi yapamayacağız."

Başkan Posbıyık, tasarruf tedbirleri nedeniyle Belediyespor'un faaliyetlerini de dondurma tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını da sözlerine ekledi. Posbıyık, konuya ilişkin şunları kaydetti:

Karadeniz Ereğli Belediyespor Kulübü'nün faaliyetleri de dondurma tehlikesiyle karşı karşıya

"Bu işin bana düşmemesi lazım, belediyeye düşmemesi lazım. Bölgemizde üç tane fabrika var. İlk beş yüze giren Demir-Çelik fabrikaları, Tat-Metal, Çınar Boru delikli kuruş dahi vermiyorlar bunlar. Ben onların fabrikalarında çalışan insanların evlatlarını spor dalında yetiştirmek için dilenciye döndüm. Her taraftan para istiyoruz. 2024-2025 tahmini bütçe 50 milyon civarında diye düşünüyoruz. Burada kulübe yüzde 41 civarında ayni yardımlarla belediyenin katkısı oluyordu. Az evvel okuduğumuz tasarruf tedbirlerinde görüyorsunuz. Bir lira dahi veremiyorum, bir forma dahi alamam. Bu çıkan Cumhurbaşkanlığı genelgesi emirleri doğrultusunda o futbolculara bir tane forma dahi alamam. Hiçbir işlem yapamam yani bırak bu işi diyorlar. Bu şartlarda açık ve net olarak söylüyorum futbol takımını da eğer talip çıkmazsa önümüzdeki günlerde futbolla ilgisi olan arkadaşlar daha iyi biliyorlar bir kongre hazırlayacağız ve dondurmaya bırakacağız işte onun lisanı neyse. Futbol lisansı yani maçları durduracağız. 'Takımın ismini değiştirirsem yardım ederim' diyen varsa, kim istiyorsa futbol takımını alsın, adını 'Daşspor' koysun, ne koymak istiyorsa koysun. Yeter ki gençlerimiz spor yapsın, kötü alışkanlıklara gitmesin. Kongre var, kongreden evvel ayarlayalım, gelsinler isterse kulübe adını koysunlar."