Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı: Sevgi, Barış, Dostluk Festivali iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı: Sevgi, Barış, Dostluk Festivali iptal edildi

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı: Sevgi, Barış, Dostluk Festivali iptal edildi

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 24. Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nin tasarruf tedbirleri nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Posbıyık, genelgenin belediye başkanlarının elini, kolunu bağladığını ve CHP'li belediyelere zorluk çıkarılacağını belirtti. Ayrıca, tasarruf tedbirleri nedeniyle Karadeniz Ereğli Belediyespor'un faaliyetlerinin de dondurma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

28.05.2024 16:12  Güncelleme: 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 4-7 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılacağı açıklanan "24. Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali"nin iktidarın aldığı kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında iptal edildiğini açıkladı. Posbıyık, "Bu genelge belediye başkanlarının elini, kolunu bağladı. Son yerel seçimlerden sonra kırmızıya boyanan haritayı kaldırmak için CHP'li belediyelere her türlü zorluk yapılacak" dedi. Posbıyık, genelge nedeniyle Karadeniz Ereğli Belediye spor'un faaliyetlerini dondurma tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını da sözlerine ekledi.

Başkan Posbıyık, makamında düzenlediği basın toplantısında, 24. Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'nin "Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi" nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Posbıyık, CHP'li belediyeleri zor bir dönemin beklediğini belirterek, şunları söyledi:

"İnsanlar bir bunalım içerisinde, eğlenmek istiyorlar"

"Bu yıl yapılan anketlerin sonucunda Ereğli halkının çok fazla görmek istediği isimleri İrem Derici, Hakan Altun, Simge Sağın, kıraç, Betül Demir ve Mert Demir ile anlaşmalar imzaladık. Çok büyük bir şevk ile çalışmalarımıza devam ediyor idik. Duyurumuzun ardından sadece Ereğli halkından değil, gençlerimizden, Türkiye'nin her yerinden hatta yurt dışından farklı ülkelerdeki vatandaşlarımızdan inanılmaz mesajlar aldık. Çünkü insanlar bir bunalım içerisinde, eğlenmek istiyorlar. Bunun farkındayız, sizler de farkındasınız. Halkımızla büyük bir heyecanla yine bir arada olmak için, coşkuyla eğlenmek için, kültür ve sanata doymak için, birkaç gün de olsa sıkıntılarından kurtulmak için Ereğli'ye festivale gelmek için bütün ülkedeki insanlar, yurtdışından insanlar planlarını yapmaya başlamışlardı. Müthiş talepler alıyorduk. Hatta Eyüp Bektaş'la bir gayrete girdik, onun gayretleriyle Aziz Sancar'a ödül vermek için Ereğli'ye davet etmeye karar vermiştik. Çok da müspet yönde ilerliyordu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ödül vermek için hazırlıklarımızı yapmıştık. Gelecek günlere güzel bakıyorduk, eğlenceli bir ortam olacaktı. Bütün anlaşmalarımızı yapmamıza rağmen 17 Mayıs 2024 tarihli 35549 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tasarruf tedbirleriyle ilgili 2024-7 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Türkiye'den sinyaller gelmeye başladı. İzmir'in en büyük uluslararası müzik festivali iptal edildi. Birçok yerlerde iptalleri duymaya başladık. Yine bekledik sabırla belki bir ara buluruz diye. Ama maalesef bu genelge oturdu ve biz de Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'ni iptal  etmek zorunda kaldık. Hatta genelgede '3 yıl bu uygulama devam edecek' deniyor.

"Genelge, elimizi kolumuzu bağlıyor"

Genelge çok enteresan, her şeye müdahale ediyor. Mesela basın ve yayın giderlerinde idareyi ve faaliyetleri tanıtmaya yönelik kitap, dergi, bülten gibi yayınlar hiçbir şekilde basılmayacaktır, bu dokümanların paylaşımı elektronik ortamda yapılacaktır diyor. Temsil, tören, ağırlama ve tanıtma giderleri olmayacak, temsil ve tanıtım giderleri zorunlu haller dışında kullanılmayacaktır. Uluslararası toplantı ile milli bayramlar hariç açılış, konferans, seminer, yıl dönümü gibi benzeri kutlama organizasyonlarına ilişkin faaliyetler ile gezi, kokteyl, yemek gibi davetler düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek ve diğer adlar altında ödeme yapılmayacaktır diyor. Çok kapsamlı bir genelge.  Belediye başkanlarının elleri, kolları tamamen bağlanmış oluyor. Ben eski günleri hatırlıyorum, biz belediye başkanlarıyla kalkar Trabzon'a gider Uzungöl'de belediye meclis toplantısı yapardık.  Şimdi belediye meclis üyelerine toplu halde yemek dahi veremezsiniz diyor. Temsili giderlerden hiçbir harcama yapamazsınız diyor. Son yerel seçimlerden sonra kırmızıya boyanan haritayı kaldırmak için CHP'li belediyelere her türlü zorluklar bundan sonra yapılacak. Bu genelgeler neticesinde yapmak istediklerimizi yapamayacağız."

Başkan Posbıyık, tasarruf tedbirleri nedeniyle Belediyespor'un faaliyetlerini de dondurma tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını da sözlerine ekledi. Posbıyık, konuya ilişkin şunları kaydetti:

Karadeniz Ereğli Belediyespor Kulübü'nün faaliyetleri de dondurma tehlikesiyle karşı karşıya

"Bu işin bana düşmemesi lazım, belediyeye düşmemesi lazım. Bölgemizde üç tane fabrika var. İlk beş yüze giren Demir-Çelik fabrikaları, Tat-Metal, Çınar Boru delikli kuruş dahi vermiyorlar bunlar. Ben onların fabrikalarında çalışan insanların evlatlarını spor dalında yetiştirmek için dilenciye döndüm. Her taraftan para istiyoruz. 2024-2025 tahmini bütçe 50 milyon civarında diye düşünüyoruz. Burada kulübe yüzde 41 civarında ayni yardımlarla belediyenin katkısı oluyordu. Az evvel okuduğumuz tasarruf tedbirlerinde görüyorsunuz. Bir lira dahi veremiyorum, bir forma dahi alamam. Bu çıkan Cumhurbaşkanlığı genelgesi emirleri doğrultusunda o futbolculara bir tane forma dahi alamam. Hiçbir işlem yapamam yani bırak bu işi diyorlar. Bu şartlarda açık ve net olarak söylüyorum futbol takımını da eğer talip çıkmazsa önümüzdeki günlerde futbolla ilgisi olan arkadaşlar daha iyi biliyorlar bir kongre hazırlayacağız ve dondurmaya bırakacağız işte onun lisanı neyse. Futbol lisansı yani maçları durduracağız. 'Takımın ismini değiştirirsem yardım ederim' diyen varsa, kim istiyorsa futbol takımını alsın, adını 'Daşspor' koysun, ne koymak istiyorsa koysun. Yeter ki gençlerimiz spor yapsın, kötü alışkanlıklara gitmesin. Kongre var, kongreden evvel ayarlayalım, gelsinler isterse kulübe adını koysunlar."

Kaynak: ANKA

Ereğli Belediyespor, Halil Posbıyık, Karadeniz, Ereğli, Spor, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı: Sevgi, Barış, Dostluk Festivali iptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:41 İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
16:06 Bakan Şimşek son rakamları paylaştı Türkiye’nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde Bakan Şimşek son rakamları paylaştı! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na “Roma turu“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi
14:27 İspanya’nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı
13:17 Bakanlık, Deniz Akkaya’nın kızını koruma altına aldı Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı
15:34 Bakanlık devreye girdi Filenin Sultanları artık business class ile uçacak Bakanlık devreye girdi! Filenin Sultanları artık business class ile uçacak
15:31 Göksel genç aşkıyla barıştı El ele kamera karşısına geçtiler Göksel genç aşkıyla barıştı! El ele kamera karşısına geçtiler
15:09 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yeni dönem 9 Eylül’de başlıyor 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yeni dönem 9 Eylül'de başlıyor
15:08 “7 çocuğum aç“ deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı "7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı
15:04 Çinli Sosyal Medya fenomeni Wang, lüks yaşam tarzını sergilediği için platformlardan men edildi Çinli Sosyal Medya fenomeni Wang, lüks yaşam tarzını sergilediği için platformlardan men edildi
15:03 Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 11 futbolcuyla yollarını ayırıyor Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 11 futbolcuyla yollarını ayırıyor
14:36 Konsere dahi sarhoş çıkmıştı Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim Konsere dahi sarhoş çıkmıştı! Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim
14:26 Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor! Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı
14:06 Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme “Beyaz kova“ şüpheliyi ele verdi Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme! "Beyaz kova" şüpheliyi ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 17:06:00. #1.13#
SON DAKİKA: Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı: Sevgi, Barış, Dostluk Festivali iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement