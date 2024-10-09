Karakaya Baraj Gölü: Doğanın Harikası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karakaya Baraj Gölü: Doğanın Harikası

Karakaya Baraj Gölü: Doğanın Harikası

Karakaya Baraj Gölü, üç ilin kesişim noktasında benzersiz manzaralar sunuyor. İlgi çekerken, ziyaretçi akınına uğruyor.

09.10.2024 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fırat Nehri üzerinde kurulu Karakaya Baraj Gölü'nün Elazığ, Diyarbakır ve Malatya sınırlarının kesiştiği noktadaki uzantısı, dronla görüntülendi.

Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin ikinci büyük barajı olan Karakaya Barajı'nın yapımıyla oluşan gölün Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Dikmen köyü mevkisindeki manzarası, görenlerin ilgisini çekiyor.

Hazar, Maden ve Ulubaba Dağları arasında yer alan bölge, meşe, menengiç, alıç, sumak gibi doğal yetişen ağaçlar ve bitki örtüsüyle fotoğraf tutkunlarına güzel manzara sunuyor.

Üç ilin sınırının kesiştiği noktadaki baraj gölü manzarası, dronla görüntülendi.

"Burası Parana Nehri'ne benzetiliyor"

Manzaranın izlendiği Dikmen köyünün muhtarı Erdal Alataş, AA muhabirine, Hazar Dağı'nın güney eteklerinde 1355 rakımda yer alan köylerinin dağınık yerleşimdeki 50 haneden oluştuğunu belirtti.

Alataş, köylerinin Karakaya Baraj Gölü'nün Elazığ, Diyarbakır ve Malatya illerinin sınırının kesiştiği noktada yer aldığını ifade ederek, "Köyümüzden Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi ile Malatya'nın Doğanyol ilçesini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Arada sadece Fırat Nehri bulunuyor." dedi.

İstanbul'da yaşayan yeğeninin birkaç yıl önce bu manzarayı fotoğrafladığını ve sosyal medyada paylaştığını belirten Alataş, fotoğrafın büyük beğeni topladığını, köylerine ilginin de arttığını anlattı.

"Doğa harikası bir yer. Burası Brezilya, Arjantin, Paraguay sınırında bulunan Parana Nehri'ne benzetildiği için yeğenim sosyal medyadan (fotoğrafını) paylaştıktan sonra buraya gelenler olmaya başladı." diyen Alataş, ziyaretçilerin bölgede piknik yaptığını, çay içip doğal bir ortamda zaman geçirdiğini ifade etti.

Alataş, buranın her mevsim farklı bir doğal güzelliğe sahip olduğunu dile getirerek, bölgenin ilkbaharda yeşile, sonbaharda sarı ve turuncuya büründüğünü belirtti.

Yaz aylarında doğanın ayrı bir güzel olduğunu vurgulayan Alataş, "Kışın da iki mevsimi birlikte yaşıyoruz. Yüksekte kar varken, baraj kıyısında bahar havası, yeşil bir doğa manzarası var." ifadelerini kullandı.

"Güzel bir doğamız var, Karadeniz'i andırıyor"

Dikmen köyünde yaşayanlardan Abdi Başaran, Karakaya Baraj Gölü'nün üç ilin sınırlarının kesiştiği noktadaki fotoğrafının sosyal medyada Parana Nehri ile karşılaştırıldıktan sonra büyük beğeni topladığını belirtti.

Köylerini ziyaret edenlerin bu manzaraya hayran kaldığını anlatan Başaran, şunları söyledi:

"Çedene ve alıç ağaçlarımız, dağ incirimiz, üzümümüz, sumağımız var, her şeyimiz bol. Bölgemiz çok güzel. Baraj kıyısına bir tesis yapılsa daha çok gelen olur."

Cuma Alataş da bulundukları bölgenin doğal güzelliğiyle dikkati çektiğini belirterek, "Güzel bir doğamız var. Özellikle ilkbaharda yemyeşil, adeta Karadeniz'i andırıyor. İnsanların gelip görmesini isteriz." dedi.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Karakaya, Malatya, Ekonomi, Güncel, Kültür, Turizm, Çevre, Yaşam, Doğa, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karakaya Baraj Gölü: Doğanın Harikası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak
12:16 Bakan Uraloğlu: Discord’u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var Bakan Uraloğlu: Discord'u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var
11:14 Sur canisi Semih Çelik, babasına ’’Seni nasıl öldüreyim’’ diye sormuş Sur canisi Semih Çelik, babasına ''Seni nasıl öldüreyim?'' diye sormuş
22:21 Henüz 30 yaşındaydı Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti Henüz 30 yaşındaydı! Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
07:32 En sonunda sabrı taştı Arda Güler Real Madrid’den ayrılıyor En sonunda sabrı taştı! Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor
03:56 İsrail’in Lübnan’a saldırılarında can kaybı artıyor İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı artıyor
02:30 Discord’a erişim engeli getirildi Discord'a erişim engeli getirildi
00:48 İsrail’in Şam’ı vurmasının ardından İran’dan dikkat çeken açıklama İsrail'in Şam'ı vurmasının ardından İran'dan dikkat çeken açıklama
00:15 Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı
23:51 Cem Garipoğlu’nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın Cem Garipoğlu'nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın
23:30 Uraz Kaygılaroğlu’nun poz verdiği serginin sahibi konuştu Uraz Kaygılaroğlu'nun poz verdiği serginin sahibi konuştu
23:07 TFF, Hakem Gelişim Direktörü olarak Vitor Melo Pereira’yı göreve getirdi TFF, Hakem Gelişim Direktörü olarak Vitor Melo Pereira'yı göreve getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 13:12:42. #1.12#
SON DAKİKA: Karakaya Baraj Gölü: Doğanın Harikası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.