Karatay'da Silahlı Saldırı: 2 Ölü, Zanlı Yakalandı
Karatay'da Silahlı Saldırı: 2 Ölü, Zanlı Yakalandı

Karatay\'da Silahlı Saldırı: 2 Ölü, Zanlı Yakalandı
26.08.2025 23:23
Karatay\'da Silahlı Saldırı: 2 Ölü, Zanlı Yakalandı
Konya Karatay'da bir çocuğun da bulunduğu iki kişiyi öldüren zanlı mısır tarlasında yakalandı.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde araca düzenlediği silahlı saldırıyla 1'i çocuk 2 kişiyi öldüren zanlı, saklandığı mısır tarlasında yakalandı.

BABA VE OĞLUNU ARAÇTA ÖLDÜRDÜ

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'taki sitenin bahçesinde baba M.K. (33) ile oğlu S.K'nin (11) içerisinde bulunduğu 51 AEL 448 plakalı otomobile silahlı saldırıda bulunulan Hıdır A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Konya'da baba ve oğlu silahlı saldırıda öldü

MISIR TARLASINDA YAKALANDI

Polis, olayda kullanıldığı değerlendirilen otomobili ve içindeki tabancayı ele geçirdiği Çatalhüyük Mahallesi'nde çalışmalarını yoğunlaştırdı. İhbarları da değerlendiren ekipler, zanlıyı saklandığı bir mısır tarlasında gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Konya'da baba ve oğlu silahlı saldırıda öldü
Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karatay'da Silahlı Saldırı: 2 Ölü, Zanlı Yakalandı - Son Dakika

20:16
İşte Mücahit Birinci’nin savcılık ifadesi
İşte Mücahit Birinci'nin savcılık ifadesi
20:28
Zelenski’den beklenen açıklama geldi: Putin ile görüşme Türkiye’de olabilir
Zelenski'den beklenen açıklama geldi: Putin ile görüşme Türkiye'de olabilir
SON DAKİKA: Karatay'da Silahlı Saldırı: 2 Ölü, Zanlı Yakalandı - Son Dakika
