Karayel: Su ürünleri sektörü kuraklık tehlikesini içine alacak şekilde kendini tasarlamalı

Karayel: "Su ürünleri sektörünün kuraklık tehlikesini içine alacak şekilde kendini tasarlaması gerekiyor"
KAYSERİ - Türkiye Büyük Millet Meclisi Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, kuraklığa dikkat çekerek, "Bu sektörün kuraklık tehlikesini de içine alacak şekilde kendini tasarlaması gerekiyor" dedi.
Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Kayseri'ye gelen TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, tesisleri gezdi. İl AFAD Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenleyen Komisyon Başkanı İsmail Emrah Karayel, çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "Kayseri su ürünlerinde belki de en az sorun dinlediğimiz illerden bir tanesi. Bundan memnuniyet duyuyorum. Diğer yerlerdeki istişarelerimiz uzun sürerken ve çok daha fazla sorun ve çözüm önerisi varken Kayseri'mizde hem bakanlığın hem il müdürlüğünün hem de diğer kamu kuruluşlarının ortak akıllı ve uzlaşmayla bir anlayış içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Sorun dinlemek için buraya geldiğimizi ifade etmemize rağmen sorunların daha az, onun yanında önü açan projelerin daha fazla ifade edildiği bir süreç oldu. Örneğin buradaki sülük yetiştiriciliği. Bu Türkiye'de ilk ve tek örnek projedir. Bu ve benzeri hususlardaki girişimciliğin Kayseri'de gösteriliyor olması da bizi ayrıca memnun ediyor" ifadelerini kullandı.
Bu sektörün kuraklık tehlikesini de içine alacak şekilde kendini tasarlaması gerektiğini kaydeden Karayel, "Doğayla barışık, çevreyle uyum içerisinde ifadesi kuraklık ve bütün unsurları içinde barındırıyor. Bu sektörün kuraklık tehlikesini de içine alacak şekilde kendini tasarlaması gerekiyor. Yağışlarımız geçen senelere göre daha az. Belki geçen senelerde bugün ziyaret ettiğimiz tesislerimiz bugün kar nedeniyle ziyaret edemiyor olabilirdik. Bugün 11-12 derece de güneşli bir havada oraya gittik. Bu iklim karmaşasının ne kadar önemli bir boyutta olduğunu ve suyun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Su ürünleri dediğimizde çevre diye altını çiziyoruz ama en önemli faktör sudur. Su yoksa su ürünleri de yok. Suyu da verimli kullanmak, birkaç kere geri dönüştürerek, kapalı sistem tesisleri içerisinde suyu defalarca kullanma süreçleri başlayacak. Bu, belli bir teknolojik seviyeyi beraberinde getiriyor. Önümüzdeki süreçte tamamen doğaya bağlı değil, kendi içerisinde kapalı sistemleri de beraberinde getirecek" dedi.
Toplantı sonunda Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Abdulkadir Güneş, Komisyon Başkanı Karayel'e aspir yağı ve ay çekirdeği hediye etti.
Yeniden aday olması büyük tartışma yaratan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş için kentte bir anket yapıldı. Ankette vatandaşlara "Bugün yerel seçim olsa Lütfü Savaş'a oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 30'u "Evet" yanıtını verirken, yüzde 45'lik kısım da oy vermeyeceğini ifade etti.
Sancaktepe'de 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Yiğit Kızıltepe, sınıf arkadaşlarına seçim vaadi olarak Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'yü okula getirme sözü verdi. Başkan Döğücü de sınıf başkanı seçilen Ömer Yiğit'in ricasını geri çevirmeyerek okulu ziyaret etti.
Başarılı oyuncu Ali Sürmeli'nin Instagram hesabı çalındı. Yayınlanan mesajlarda Sürmeli'nin daha önce genç bir kadından bebek aldırdığı ve vergi kaçırdığı söylentilerine yer verildi.
İzmir'de kurdukları holding ve iştirakleri aracılığıyla kar payı dağıtma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Sevilay Ocakçı'nın da bulunduğu 25 şüpheli cezaevine gönderildi. Şüpheliler, "suç örgütü kurma ve üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmişti.
MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, özel hayatında yeni bir ilişkiye adım attı. Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra Seçil Gür ile ilişki yaşayan Ortaç, şimdi ise eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile birlikte.
Kafes-38 operasyonu kapsamında Balıkesir'de elebaşılığını Cengiz Güven'in, Tekirdağ'da ise elebaşılığını Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı 2 organize suç örgütü çökertildi.
ABD'nin askeri yardımda bulunduğu ülkelerden savaş hukukuna uyma garantisi isteyeceklerini içeren kararname ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalandı. Kararnameye göre; bu ülkelerden 180 gün içinde yazılı taahhüt talep edilecek.
Acun Ilıcalı daha önce yaptığı bir açıklamada Beyaz Show'un ekrana döneceğinin müjdesini vermişti. Aylardır merak beklenen programla ilgili konuşan Beyazıt Öztürk, "Öyle bir niyetimiz var ama izleyiciye en iyisini vermek için bekliyoruz" dedi.
Son Dakika › Güncel › Karayel: Su ürünleri sektörü kuraklık tehlikesini içine alacak şekilde kendini tasarlamalı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?