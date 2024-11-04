Kardeşini Tüfekle Yaraladı, 6 Yıl Hapis Cezası Aldı

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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tarlada tartıştığı ağabeyi Mehmet Ali Öz'ü (71) tüfekle yaralayan Abdullah Öz (64) yargılandığı davada 'kasten yaralama' suçundan 6 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası aldı.

Manavgat'ın Seydiler Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Öz, 6 Eylül 2022 tarihinde hazineden 10 yıllığına zeytin dikmek için kiraladığı 11,5 dönümlük arazide kepçe ile temizlik yapmaya başladı. Aynı gün saat 12.00 sıralarında Mehmet Ali Öz'ün bulunduğu yere, traktörle kardeşi Abdullah Öz ve eşi geldi. Burada Abdullah Öz, çıkan tartışmada ağabeyini sağ bacağından tüfekle 3 el ateş ederek yaraladı. Abdullah Öz, yere düşen Mehmet Ali Öz'e bu kez tahra ile saldırmaya çalıştı. Bu sırada kepçeyi kullanan Muammer Eraslan'ın yanlarına doğru geldiğini gören Abdullah Öz, eşiyle olay yerinden uzaklaştı.

2 KEZ AMELİYAT OLDU

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım isteyen kepçe operatörü Eraslan, Öz'ün sağ bacağına tampon yapıp, kanamayı durdurmaya çalıştı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Ali Öz, önce Manavgat'a, ardından kentteki özel bir hastaneye götürüldü. 2 ay tedavisi süren Öz, sağ ayak bileği ile bacağından 2 kez ameliyat oldu. Tamamen iyileşebilmesi için 2 ameliyat daha olması gereken Mehmet Ali Öz, taburcu edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, Abdullah Öz'ü gözaltına aldı. Abdullah Öz'ün, "Ben ateş etmedim, oğlu Vefa Öz babasını vurmuştur" sözleri sonrası Mehmet Ali Öz'ün oğlu da gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Abdullah Öz ve Vefa Öz, 'akrabayı kasten yaralama' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturma sonucunda, Vefa Öz'ün yaralama olayına karışmadığı anlaşıldığı için hakkında takipsizlik kararı verildi. Abdullah Öz hakkında ise 'kasten yaralama' suçundan 16 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Olaya ilişkin dava önce Manavgat 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Şikayetçi Mehmet Ali Öz'ün avukatı Atalay Arslan'ın itirazı sonucu mahkeme yetkisizlik kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi. Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın karar duruşması geçen hafta yapıldı. Duruşmaya tutuksuz sanık Abdullah Öz, şikayetçi ağabey Mehmet Ali Öz, tarafların avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, suçun silahla kardeşe karşı işlendiğini vurgulayarak, sanığın 'ağırlaştırılmış kasten yaralama' kapsamında cezalandırılmasını talep etti. Şikayetçi Mehmet Ali Öz'ün avukatı Atalay Arslan ise dosyanın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu sebebiyle ağır ceza mahkemesine geldiğini belirterek, sanığın öldürmeye yönelik hareket ettiğini savunarak 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını istedi. Şikayetçi Mehmet Ali Öz de sanığın öz kardeşi olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Sanık Abdullah Öz'ün avukatı Süleyman Çalıkuşu ise yaptığı savunmada müvekkille şikayetçi arasında daha önceden arazi konusunda husumet bulunduğunu aktararak, "Müvekkil tapulu tarlasının hemen komşusu olan hazineye ait yeri daha önceden kullanmıştır. Burada 20- 30 yıllık zeytin ağaçları bulunmaktadır. Şikayetçi bu yeri 2022 yılında hazineden kiralamıştır. Müvekkile ait zeytin ağaçlarını kepçeciye kökletmiştir, bu nedenle taraflar arasında bu şekilde haksız tahrike yol açacak husumet bulunmaktadır. Müvekkilim ve eşinin beyanına göre şikayetçi tahra ile ağaç budarken ağaçların kesilmemesi konusunda kendisini uyaran müvekkilime küfür ve hakaret içerir sözler söylemiştir. Müvekkil olay tarihinde kendisine ait olan arazideki zeytinlerini sulamak için gittiğinde katılanın arazisini işgal ettiğini görmüştür. Sanığın yaşı itibariyle haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını, asgari hadden ceza tayinini lehe olan hükümlerin uygulanmasını takdiri indirim sebeplerinin uygulanmasını talep ederiz" dedi.

Mahkeme başkanının karar verileceğini belirterek son sözünü sorduğu Abdullah Öz, "Beraatımı talep ederim" yanıtını verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti sanık Abdullah Öz'ün 'kasten yaralama' suçundan 6 yıl 2 ay 7 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Karara karşı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde itiraz edilebileceği belirtildi.

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN