Kars'ta sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu 13 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika
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Kars'ta sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu 13 yaşındaki çocuk yaralandı

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Kars'ta yaşanan olayda, sahipsiz bir köpek 13 yaşındaki çocuğa saldırdı ve çocuk yaralandı. Olay sonrasında çevredekiler köpeği uzaklaştırdı ve çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuk, daha önce de başka bir köpeğin saldırısına uğradığını belirtti.

07.08.2024 14:28  Güncelleme: 16:34
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Kars'ta Halitpaşa Mahallesi'nde ikamet eden dedesinin evinden ağabeyiyle çıkan Şiyar Munzur Türlü'ye, bir süre yürüdükten sonra Çöl Sokak'a geldiğinde sahipsiz köpek saldırdı. Saldırı sonucu yere düşen ve iki el bileği ile burnundan yaralanan Türlü'nün sesini duyan çevredekiler, köpeği bölgeden uzaklaştırdı. Mahalleli ve ailesi tarafından Harakani Devlet Hastanesi'ne götürülen Türlü, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kars'ta sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu 13 yaşındaki çocuk yaralandı

"YAŞLI AMCA OLMASAYDI..."

Köpeğin havlayarak kendilerine doğru koşmaya başladığını anlatan Türlü, "Biz de korkuyla koşmaya başladık, ben yere düştüm. Benim çığlıkları duyan yaşlı bir amca gelerek köpeği benim üzerimden aldı ve kurtardı. Köpek beni ısırmadı sadece tırmalama izleri var, yaşlı amca olmasaydı daha kötü şeyler olabilirdi" diye konuştu.

"O KÖPEK BENİ PARÇALAYABİLİRDİ"

Daha önce de başka bir köpeğin saldırısına uğradığını dile getiren Türlü, "Mahallede çok köpek oluyor. Okula giderken de büyük vahşi köpekler oluyor ve bizi ısırmaları olası bir durum. Daha önce de böyle bir durum yaşadım, çantamı köpeğe atmasaydım orada da o köpek beni parçalayabilirdi" dedi.

Kars\'ta sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu 13 yaşındaki çocuk yaralandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ta sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu 13 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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