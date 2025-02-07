Karşıyaka Belediyesi'nden Deprem Farkındalığı İçin Protokol

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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile iş birliği protokolü imzaladı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Afetler kaçınılmazdır, ancak doğru şehir planlaması, güçlü altyapı ve bilinçli toplumlarla can kayıplarını ve yıkımı en aza indirmek mümkündür" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında önemli bir protokole imza attı. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası ve Peyzaj Mimarları Odası ile önceki haftalarda iş birliği protokolleri imzalayan Karşıyaka Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile işbirliği protokolü imzaladı. Depreme dayanıklı, sürdürülebilir, sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma için gerekli olan planlama, mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin, bilimsel, teknik esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yerine getirilebilmesi amacıyla hazırlanan protokol, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Bengi Atak tarafından imzalandı.

Farkındalık buluşması

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde ayrıca; Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka Kent Konseyi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi iş birliğinde, "Afet Bilinci" başlıklı bir etkinlik programı düzenlendi. Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program kapsamında ilk olarak "6 Şubat Depremleri" konulu bir fotoğraf sergisi açıldı. Sergi alanında çeşitli sivil toplum kuruluşları stant açarak vatandaşlara afet bilinciyle ilgili broşür dağıttı ve bilgilendirmelerde bulundu. Konuşmaların ardından, İMO İzmir Şubesi'nin kendi bünyesinde kurduğu Şantiye Tiyatrosu, "Sallantılı Hayatlar" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Ünsal: "Afetlere hazırlıklı olmak kamusal bir zorunluluktur"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "6 Şubat depremleri binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve milyonlarca kişinin evsiz kalmasına neden oldu. Yaşananlar, Türkiye'nin afetlere karşı ne kadar hazırlıklı olması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Bu bireysel bir tercih değil, kamusal bir zorunluluktur. Bu sorumluluk, yalnızca yerel yönetimlerin değil, merkezi idarenin, ilgili kurumların ve tüm paydaşların ortak çabasıyla yerine getirilmelidir. Afetler kaçınılmazdır, ancak doğru şehir planlaması, güçlü altyapı ve bilinçli toplumlarla can kayıplarını ve yıkımı en aza indirmek mümkündür. Karşıyaka Belediyesi olarak bu anlayışla, ilçemizde afetlere karşı hazırlıklı olabilmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz. 6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ülkemizin benzer felaketlerle karşılaşmamasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Atak: "Karşıyaka'nın yapı envanteri çıkarılacak"

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Bengi Atak da konuşmasında, "Bir inşaat mühendisi olarak önceki depremlerde de gördüğümüz gibi 'deprem değil, bina öldürür' sözünü tekrarlamak istiyorum. Kentlerimizi topyekün olarak daha dirençli hale getirmemiz gerekiyor. Biz inşaat mühendisleri olarak gerçekleştirdiğimiz farkındalık faaliyetlerine ek olarak ilgili kurumlar ve yerel yönetimler ile çalışmalar yürütüyoruz. Az önce Karşıyaka Belediyesi ile imzaladığımız teknik iş birliği protokolü de buna bir örnek. Karşıyaka ile ilgili bir diğer gelişme ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde alınan meclis kararı ile Karşıyaka için de envanter stoku çalışması yapılmasına yönelik bir irade ortaya kondu, yakın zamanda imza aşamasına gelineceğini düşünüyorum. Bu çalışma ile ilçedeki yapıların risk derecelerini ortaya koymaya çalışacağız. Bu, bir dönüşüm olduğunda nereden başlamamız gerektiğini bize gösterecektir ve olası bir afette ilk nerede ihtiyaç oluşacağını önceden öngörmemize de yarayacaktır" ifadesini kullandı.

Depreme dirençli kentler

Afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında yapılanları ve yapılması gerekenleri aktaran Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Dilek Karcı ise "İlerleyen teknolojiler, araştırmalar artık depremlerin daha az hasar ve can kaybı ile sonuçlanabileceğini ortaya koyuyor. Bunun için depreme dirençli kentler gerekiyor. Prof. Dr. Naci Görür bunun için yönetim sistemi, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem-çevre ve ekonomi olmak üzere 6 kent bileşeni sayıyor. Bu bileşenlerin ortak ve doğru amaçla yol alması bizleri olumsuz sonuçlardan büyük ölçüde koruyacaktır. Afetsiz günler yaşamak dileğiyle" dedi.