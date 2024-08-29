Kartal Belediyesi 3. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Başladı

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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "Uluslararası Halk Oyunları Festivali", kortej yürüyüşü ve açılış töreni ile başladı.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün düzenlediği 3. Uluslararası Halk Oyunları Festivali, Neyzen Tevfik Meydanı'ndan Kartal Meydanı'na doğru düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı.

Festivale, Türkiye başta olmak üzere Gürcistan, Sırbistan, Polonya, Kolombiya, Meksika, Yunanistan, Azerbaycan, Macaristan olmak üzere 9 ülkeden 17 dünyaca ünlü halk oyunu grubu ve 550 sanatçı katıldı.

Başkan Yüksel, dans heyetleri ile Meclis salonunda buluştu

Günün ilk etkinliğinde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve dans heyetleri, Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda bir araya geldi. Kartal'ın İstanbul'da halk oyunları festivalini gerçekleştiren en eski ilçe olduğu vurgulayan Başkan Yüksel, "Bu mirası, kültürü yaşatabilmek için, hep birlikte bir çaba harcıyoruz. Halk oyunları ve komitemizle çalışma arkadaşlarımız ve gelen misafirler ile birlikte. Sizleri burada ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz, heyecanlıyız. Bu etkinlikleri gerçekleştirirken, birbirimize ne kadar yakın olduğumuzu anlamış ve hatırlamış olacağız. Organizasyondaki özveriniz için, tüm ekip arkadaşlarıma ve siz davetlilerimize sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Günün ikinci etkinliği ise Neyzen Tevfik Meydanı'ndan Kartal Meydanı'na doğru düzenlenen kortej yürüyüşü oldu. Tüm katılımcıların Neyzen Tevfik Meydanı'nda halay çektiği buluşmanın ardından büyük bir coşku ile gerçekleşen ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yürüyüş yapıldı. Farklı ülkelerden katılımcıların yer aldığı yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu. Her biri kendi ülkesinin folklorik unsurlarını üzerinde barındıran birbirinden renkli ve çeşitte kıyafetlerle hünerlerini sergileyen grupların, halk müzikleri eşliğinde Kartal Meydanı'na ulaşmasıyla son bulan kortej yürüyüşüne,vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

İBB Orkestraları'ndan enstrümantal dinleti

Meydanda kurulan sahnede önce saygı duruşunda bulunulması, ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan ve 5 gün sürecek etkinliğin açılış töreni ise Kartal Meydanı'nda büyük bir coşkuya sahne oldu. Açılışta ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Orkestraları, enstrümantal dinletisi gerçekleştirildi. Ardından festivale katılan her gruptan temsilciler sahneye çıkarak vatandaşları selamladı.

Selamlamaya katılan Yüksel de sahneye çıkarak açılış konuşmasını yaptı. Yüksel, şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de değindiği gibi halk oyunlarını oynamak bir şereftir. Halk oyunlarını oynatmak, yaymak ve yaşatmak da bir görev. İşte böyle büyük bir öndere sahibiz. Böyle bir lidere sahibiz. İçinde bulunduğumuz hafta da 30 Ağustos… Zafer Bayramı'nı kutlayacağız, ardından 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlayacağız. Dolayısıyla 5 günlük Uluslararası Halk Oyunları Festivalimizin böyle anlamları da var. O zaman anlayacağız birbirilerimize ne kadar benzediğimizi. Dünya bir anda güzelleşecek. Birazdan buradaki kıymetli gruplarımızın, misafirlerimizin gösterileri başlayacak ve figürlerini sergileyecekler. Folklorlarını, kültürlerini sergileyecekler. O zaman anlayacağız birbirilerimize ne kadar benzediğimizi. Dünya bir anda güzelleşecek. Dünya üzerinde barış, dostluk, hoşgörünün inşa edilmesini istiyoruz. Bunun da en kıymetli yollarından biri kültür ve sanat. Kültür ve sanatın dili yoktur, birleştirir, kaynaştırır, barıştırır. Ne mutlu kültür sanata diyelim. Halk oyunları dendiği zaman Kartal 70'li 80'li ve 90'lı yıllardaki etkinlikleri ile hep anılırdı. Hep önde olurdu. Dolaysıyla uluslararası festivaller bize o yıllardan miras kaldı. Biz de bu mirası daha yukarı çıkarmak için Kartal'daki halk oyunları ile ilgili tüm dernek ve gruplarla bunu yaşatmaya ve yaymaya çalışıyoruz. Ben komitede olan tüm hocalarıma, emek veren, katkı sunan tüm dostlarımıza, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yaşasın kültür, yaşasın sanat! diyorum. Kartal'da kültür sanat festivalleri, etkinlikleri devam edecek. Kültürümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz."