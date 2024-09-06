Kartal Belediyesi, Çavuşoğlu Mahallesi\'nde Altyapı Çalışmalarını Sürdürüyor

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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, İSKİ iş birliği ile su baskınlarıyla mücadele ve altyapı çalışmaları devam ediyor.

Daha önce yağmur suyu altyapısı bulunmayan Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki Meşeli Ayazma Caddesi, Öncü Sokak, Yabangülü Sokak ve Mihrabat Sokak'ta başlatılan yağmur suyu ve atık su altyapı çalışmaları sürüyor. Yürütülen proje kapsamında bölgede yaklaşık 550 metre uzunluğunda yağmur suyu ve atık su kanalları inşa edilecek. Çalışmaları takip eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, bölgede incelemelerde bulundu.

"Çavuşoğlu Mahallesi'nde Çalışmalarımızı En Yakın Süreçte Tamamlayacağız"

Yüksel, yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile koordineli bir şekilde hareket ettiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Çavuşoğlu Mahallemizde altyapı çalışmalarımız hızla devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ ve Kartal Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla, altyapısı olmayan noktalarda yağmur suyu çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Aynı zamanda atık suyu da yağmur suyundan ayrıştırarak kirli suların denize dökülmesini önlüyoruz. Altyapının olmadığı sokaklarda yapılan çalışmalar sonrasında, bölgedeki sel manzaralarını ortadan kaldıracağız. Daha önce Çavuşoğlu Mahallemizde Eski Yakacık Caddesi, Meşeli Ayazma Caddesi ve Kültür Caddesi'nde alt yapı çalışmalarımızı gerçekleştirmiştik. Şimdi de bu caddelere bağlı sokaklarımızda altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. Çavuşoğlu Mahallesi'nde yarım kilometrelik altyapı çalışmalarımız yakın süreçte tamamlanmış olacak."

Mahalle sakinleri, uzun yıllardır yaşanan su baskınlarının son bulmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.