Kartal Belediyesi, Çavuşoğlu Mahallesi'nde Altyapı Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kartal Belediyesi, Çavuşoğlu Mahallesi'nde Altyapı Çalışmalarını Sürdürüyor

Kartal Belediyesi, Çavuşoğlu Mahallesi\'nde Altyapı Çalışmalarını Sürdürüyor

Kartal Belediyesi, İSKİ iş birliği ile Çavuşoğlu Mahallesi'nde su baskınlarıyla mücadele ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 550 metre uzunluğunda yağmur suyu ve atık su kanalları inşa edilecek.

06.09.2024 10:21  Güncelleme: 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, İSKİ iş birliği ile su baskınlarıyla mücadele ve altyapı çalışmaları devam ediyor.

Daha önce yağmur suyu altyapısı bulunmayan Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki Meşeli Ayazma Caddesi, Öncü Sokak, Yabangülü Sokak ve Mihrabat Sokak'ta başlatılan yağmur suyu ve atık su altyapı çalışmaları sürüyor. Yürütülen proje kapsamında bölgede yaklaşık 550 metre uzunluğunda yağmur suyu ve atık su kanalları inşa edilecek. Çalışmaları takip eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, bölgede incelemelerde bulundu.

"Çavuşoğlu Mahallesi'nde Çalışmalarımızı En Yakın Süreçte Tamamlayacağız"

Yüksel, yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile koordineli bir şekilde hareket ettiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Çavuşoğlu Mahallemizde altyapı çalışmalarımız hızla devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ ve Kartal Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla, altyapısı olmayan noktalarda yağmur suyu çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Aynı zamanda atık suyu da yağmur suyundan ayrıştırarak kirli suların denize dökülmesini önlüyoruz. Altyapının olmadığı sokaklarda yapılan çalışmalar sonrasında, bölgedeki sel manzaralarını ortadan kaldıracağız. Daha önce Çavuşoğlu Mahallemizde Eski Yakacık Caddesi, Meşeli Ayazma Caddesi ve Kültür Caddesi'nde alt yapı çalışmalarımızı gerçekleştirmiştik. Şimdi de bu caddelere bağlı sokaklarımızda altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. Çavuşoğlu Mahallesi'nde yarım kilometrelik altyapı çalışmalarımız yakın süreçte tamamlanmış olacak."

Mahalle sakinleri, uzun yıllardır yaşanan su baskınlarının son bulmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

Kaynak: ANKA

Çavuşoğlu mahallesi, Kartal Belediyesi, Güncel, Emlak, İSKİ, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi, Çavuşoğlu Mahallesi'nde Altyapı Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 07:48:49. #1.12#
SON DAKİKA: Kartal Belediyesi, Çavuşoğlu Mahallesi'nde Altyapı Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement