Kartalkaya'da Yangın Faciasını Unutmadılar - Son Dakika
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Kartalkaya'da Yangın Faciasını Unutmadılar

Kartalkaya\'da Yangın Faciasını Unutmadılar

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen yangında yaşamını yitiren 78 kişi için Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri anma etkinliği düzenledi. Grup, yangında yaşanan ihmallere dikkat çekti.

30.01.2025 18:08  Güncelleme: 18:13
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BOLU'daki kayak merkezi Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını kaybettiği otel önünde toplanan sendika ve STK temsilcilerinin de aralarında bulunduğu Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, karanfil bırakıp, faciada ölenleri andı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de, 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi, yaşamını yitirdi. Sendika ve STK temsilcilerinin de aralarında bulunduğu Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, yangında ölenleri anmak için yanan otelin önünde toplandı. 'Yastayız, unutmayacağız, affetmeyeceğiz' yazılı pankart taşıyan grup, yangında yaşanan ihmallere ve denetim eksikliklerine tepki gösterdi.

'NEDEN BU KADAR AĞIR BEDELLER ÖDÜYORUZ'

Grup adına konuşan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, denetimsizliğin ve liyakatsizliğin sonuçlarının bedel ödenerek yaşandığını belirterek, "Denetlemeyi yapması gereken kurumların kendisinin denetlememez olma hali, bize bu kadar büyük bedeller ödemeye zorluyor. Bir kazanın sonucunun felakete dönüşmesi, bir katliama dönüşmesi meselesiyle karşı karşıyayız. 1 hafta sonra deprem bölgesinde olacağız. Doğal olayların bir felakete dönüştüğü bir ülkede yaşıyoruz. Hem doğal olaylar hem kazalarda neden bu kadar ağır bedeller ödüyoruz? Bunun sorgulanması gerekiyor. Sonuçlarına hep birlikte üzülüyoruz. Burada sorumluluğu olanlar da bu acıya üzülmüyor değiller; ama ne çare. Bunun olabileceğini öngörmek bu kadar zor mu" diye konuştu.

'BİLİM VE TEKNİĞİ GEREĞİ YERİNE GETİRİLMEDİ'

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Genel Başkanı Emin Koramaz ise bilimin ve tekniğin gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle 78 kişinin yaşamını yitirdiği belirterek, şunları söyledi: "Yürürlükteki idari ve teknik mevzuatlara uyulmamasıdır. Yasalarla kendilerine başta Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü olmak üzere bu oteli ruhsatlandırmak, işletme süreçlerinde rutin denetimlerini yapmak görev ve yetkisi verilen ilgili kurum ve kuruluşlarının görevlerinde gösterdikleri kusur ve ihmallerdir. Patronun kar hırsı, alınmayan önlemler ilgili bakanlıkların görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi, bu yangında bize kalan en büyük mirastır." Konuşmaların ardından grup, otelin önüne karanfil bıraktı.

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU -

Kaynak: DHA

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