Kartalkaya Otel Yangını İddianamesi Hazırlandı

BOLU Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü, 133 kişinin de yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin hazırlanan iddianamede detaylara yer verildi. İddianamede yaşamını yitiren 78 kişiden 54'ünün karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle, 20'sinin yanarak, 4'ünün de yangından kurtulmak isterken pencereden atlayarak hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca, iddianamede 78 cana mal olan ihmaller zinciri de bir bir sıralandı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi de yaralandı. Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 98 sayfalık iddianame Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında 78 kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede ayrıca, otelin teknik personelleri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenildi.

54 KİŞİ ZEHİRLENEREK, 20 KİŞİ YANARAK, 4 KİŞİ YÜKSEKTEN DÜŞEREK ÖLDÜ

İddianamede faciayla ilgili detaylara da yer verildi. İddianamede yaşamını yitiren 78 kişiden 54'ünün karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle, 20'sinin yanarak, 4'ünün de yangından kurtulmak isterken pencereden atlayarak hayatını kaybettiği belirtildi. İddianamede ayrıca yaralanan 133 kişiden 7'sinin de yangından kurtulmak için yüksekten atlayarak kemik kırığı sonucu yaralandığı kaydedildi.

YANICI MALZEMELER NEDENİYLE HIZLA YAYILDI

Yangına ilişkin hazırlanan iddianamede, faciaya neden olan ihmaller zinciri de bir bir sıralandı. İddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre, yangının restoran katındaki LPG bağlantı hortumlarının erimesiyle hızlandığı, dekorasyonda kullanılan yoğun ahşap kaplamalar, halılar, ek yapılar, petrokimyasal ürünler ve yanıcı malzemelerin yangının hızla yayılmasını artırdığı belirtildi.

YANGIN ALARM BUTONU VE SİREN SİSTEMİ ERİMİŞ

İddianamede, Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Kısım Amirliği ekipleri tarafından yapılan olay yeri inceleme raporu da yer aldı. Raporda, otelin dış cephesinde yangın merdiveni bulunmadığı, katlarda yer alan yangın alarm butonları ve siren sistemlerinin yangınla eridiği belirtildi. Ayrıca, binada gaz tahliyesini engelleyen kapalı yapıların, ölümleri artıran başlıca nedenlerden biri olduğu vurgulandı. Her katta yangın panosunun olduğu, bazı panoların içerisinde yangın tüplerinin bulunduğu, oda tavanlarında duman detektörleri ile kapı arkalarında yangın tahliye planlarının bulunduğu, yine her katın ortasında yangın alarm butonunun olduğu ve aynı buton üzerinde siren sisteminin bulunduğu ancak yangın etkisiyle buton ve sirenlerin eridiği kaydedildi.

BİNANIN YAN VE ARKA TARAFINA İTFAİYENİN MÜDAHALE ETME İMKANI YOK

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, binanın yerleşim yeri olarak acil durumlarda itfaiyenin müdahale etme imkanının bulunmadığı, binanın yan taraflarına ve arka taraflarına itfaiyenin erişebilecek durumu bulunmadığı, yan ve arka tarafta itfaiyenin acil durumda geçişi için yan yol ve iç yolun bulunmadığı kaydedildi. Grand Kartal Otel binasında zemin kat dahil, kat planında kaçış uzaklıklarının binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte belirtilen mesafelerin oldukça üzerinde olduğu ifade edildi.

KAÇIŞ KAPILARI YANGIN KAPISI NİTELİĞİNDE DEĞİL

Raporda ayrıca, taşınabilir söndürme cihazlarının rastgele konumlandırıldıkları, 3 Ekim 2022 tarihinden sonra yangının yaşandığı 21 Ocak 2025 tarihine kadar görevli ve sözleşmeli bir İSG uzmanı bulundurulmadığı, kaçış için kullanılabilecek yeterli sayı ve kapasitede kaçış imkanı ve kaçış merdiveni yer almadığı, mevcut tahliye kapılarının tahliye kapısı özelliği taşımadığı, acil çıkışların hiçbirinin acil durumda kullanılabilecek özelliklerinin bulunmadığı, kaçış kapılarının yangın kapısı niteliğinde olmadığı bilgisine de yer verildi.