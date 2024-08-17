Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği Kaş Gömbe Yayla Şenlikleri renkli geçti

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Haber: Ali YILMAZ

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Yörük Kültürü'nü yaşatmak amacıyla düzenlediği geleneksel hale gelen Kaş Gömbe Yayla Şenlikleri'ne bu yıl da binlerce vatandaş katıldı. Başkan Muhittin Böcek de şenliğe katılanları yalnız bırakmadı.

Kaş Gömbe Yayla Şenlikleri, bu yıl da birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Yörük göçü ve duası ile başlayan şenliğe, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, Kaş Yörük Türkmen Derneği Başkanı Hüseyin Kayır, Cumhuriyet Halk Partisi Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan, meclis üyeleri, muhtarlar ve binlerce vatandaş katıldı.

Yörük göçü ile başladı

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlikler, yörük göçü ile başladı. Mehteran takımının öncülüğünde gerçekleşen Yörük göçünde, Yörüklerin gündelik hayatta kullandığı tarihi araç gereçler sergilendi. Başkan Böcek, traktör kullanarak göçe renk kattı.

Yayla Şenlikleri'nde 7 bin kişilik geleneksel keşkek ikramı da yapıldı.

Başkan Böcek'e yoğun ilgi

Gömbe İlkokulu bahçesinde hazırlanan konser ve etkinlik alanındaki programlara ise ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, Yörük dernek temsilcileri ve üyeleri ile birlikte binlerce vatandaş katılım sağlayarak alanı doldurdu. Şenlik programlarında Likya Yörükleri Patara Zeybek Ekibi ve Büyükşehir Belediyesi Halk oyunları ekipleri yörese+l halk oyunlarını sergiledi. İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı Halk Müziği Orkestrası eşliğinde sahne alan Ümran Özdemir ve Mevlüt Öz birbirinden hareketli yöresel türkülerle alanı dolduran vatandaşları doyasıya eğlendirdi. Genç yaşlı birçok vatandaş sanatçılarla birlikte sahneyi paylaşarak oyun havalarına eşlik etti.

Şenliklere katılan vatandaşlar ve Yörükler tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Böcek de halkı selamlayarak vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Yörük çocuğunu bağrınıza bastınız"

Gömbe'de vatandaşlara seslenen Başkan Böcek, şenlikte yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Bugün burada konuşmama vesile olan sizlersiniz. Kurulduğu günden bugüne Büyükşehir Belediye Başkanlığını iki dönem üst üste kazandıran bizleri buluşturan sizlersiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Kadere bak geçen yıl yine bu meydanlarda ancak bu alanda değildik. Bu alan verilmemişti bize. Bu alanın biraz aşağısında tozlu topraklı da olsa bizleri yalnız bırakmamıştınız. Yine buradaydık. Allah'a hamdolsun Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan abimizi de bağrınıza bastınız. Bu yörük çocuğu Muhittin Böcek'i de bağrınıza bastığınız için hepinizden Allah razı olsun."

"Yolumuza devam edeceğiz"

Geride kalan 5 yıllık süre içerisinde pandemi, Manavgat yangınları, Kumluca sel ve afetleri ile deprem felaketi yaşandığını söyleyen Başkan Böcek, "Sizlerden bir yıl uzak kaldım altı ay deprem bölgesinde kaldım. Hiçbir şeyi bahane etmeden 30 Büyükşehir Belediyesi içerisinde 3311 km yer altına su hattı döşedik. 2656 km dağlara taşlara asfalt yaptık. 514 km kanalizasyon yaptık. Sosyal yardımları sağ elin verdiğini sol el bile görmeyecek anlayışıyla yaptık yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz dedik 4014 öğrencimize 8 bin TL burs verdik. Bu çocuklarımızın hiç birisinin siyasi görüşüne, ideolojik düşüncesine bakmadan ayırt etmeden ötekileştirmeden yardım ettik. Biz kimseyi ötekileştirmeden yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"Antalya tarihi bir zafer kazandı"

Başkan Böcek, konuşmasının devamında yeni dönemde de verdiği sözleri bir bir yerine getireceğinin altını çizerek, "Hizmette bulunduğum beş yıllık dönemimde ve seçim çalışmalarımız süresince sizlere ne söz söylediysem arkasında durdum. Seçim döneminde 64 gün gece gündüz demeden koştuk. Kaş'ta Erol Demirhan başkanım ve 19 ilçemizde bütün çalışma arkadaşlarım koştular ve bu çalışmanın sonunda Antalya'mız tarihi bir zaferi bizlere kazandırdı. Tarihte bir ilktir 16 ilçemizin belediye başkanını partimizden seçti. Ancak kimsenin şüphesi olmasın kazanalım kazanmayalım demokrasi inancımla ötekileştirmeden benim ihtiyacı olan vatandaşımın ihtiyacını gidermek görevimdir. Kimsenin inancına siyasi görüşüne bakmadan bundan sonra yine sizlerle beraber azimle gururla beş yıl daha diyerek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Antalya sanata önem veriyor"

Gecenin finalinde sahne alan Türk Halk Müziği sanatçısı Elif Buse Doğan da birbirinden güzel eserleri binlerce vatandaşla beraber söyledi. Yayla şenliklerinde sahne almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Doğan, Muhittin Böcek'e teşekkürlerini sunarak şunları söyledi:

"Başkanımız kültür, sanat ve müzik alanında Türkiye içerisinde gerçekten önemli adımlar atıyor. Antalya deyince direk aklımıza sanat geliyor artık. Ben kendi alanım adına başkanımıza çok teşekkür ediyorum iyi ki varsınız."