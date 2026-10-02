Yarı finalde elendi, hayatının aşkını buldu! Kas hastası boccia sporcusu eşiyle madalyaya doymuyor - Son Dakika
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Yarı finalde elendi, hayatının aşkını buldu! Kas hastası boccia sporcusu eşiyle madalyaya doymuyor

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Yarı finalde elendi, hayatının aşkını buldu! Kas hastası boccia sporcusu eşiyle madalyaya doymuyor
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Kas hastalığı nedeniyle 13 yaşından beri tekerlekli sandalye kullanan Kayserili milli boccia sporcusu Öner Bozbıyık, 2023'teki Türkiye Şampiyonası'nda yarı finalde elendiği akşam, turnuvada hakemlik yapan Sema Bozbıyık ile tanıştı. Çift 3 ay sonra evlendi. Sema Bozbıyık'ın antrenörlüğünü ve rampa operatörlüğünü üstlendiği dönemde 10 altın ve 4 bronz madalya gelirken, Öner Bozbıyık 2026'da 3 uluslararası şampiyonayı kazanarak dünya rekoru kırdı.

KAYSERİ'de kas hastası milli boccia sporcusu Öner Bozbıyık (40), 3 yıl önce katıldığı Türkiye şampiyonasında, burada hakem olarak görev yapan Sema Bozbıyık ile tanışıp, dünyaevine girdi. Hem eşi hem antrenörü olan Sema Bozbıyık ile yurt içi ve yurt dışında pek çok yarışmaya hazırlanan Öner Bozbıyık, Türkiye'de 4, dünyada ise 6 altın madalya kazandı. Bozbıyık, bu yıl 3 farklı uluslararası yarışmada da dünya rekoru kırdı.

Kayseri'de yaşayan ve 6 yaşındayken kas hastalığı (Limb-Girdle Musküler Distrofi-LGMD 2c) teşhisi konulan Öner Bozbıyık, 13 yaşından itibaren tekerlekli sandalyeyle hayatını sürdürmeye başladı. Kayseri'nin Sarız ilçesi Karayurt Mahallesi'nde yaşayan ve 25 yaşına kadar dört duvar arasında, sadece oda ve balkon hayatı olan Bozbıyık'ın kaderi, 2015 yılında sanal medyada 'boccia' sporunu görmesiyle değişti. En ağır engelli bireylerin bile yapabileceği bu spora merak salıp araştıran Bozbıyık, aynı yıl katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Bu başarısıyla öz güveni artan ve Engelliler Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) giren Bozbıyık, Kayseri'deki bir okula memur olarak atandı.

YARI FİNALDE ELENİNCE EŞİYLE TANIŞTI

2018 yılında İzmir'deki takım seçmelerine katılarak milli takıma seçilen Bozbıyık, aynı yıl takım arkadaşıyla birlikte Türkiye adına bocciadaki ilk bronz madalyayı kazandı. Milli sporcu, 2023 yılında Yalova'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda hayatının dönüm noktasını yaşadı. Şampiyonada Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu'nda hakem ve antrenör olarak görev yapan Sema Bozbıyık ile tanıştı. Yalova'da yarı final maçında elenmesinin kendisi için aslında en büyük kazanç olduğunu belirten Öner Bozbıyık, "Eğer kazansam sabahki final maçını düşünecektim. Kaybettiğim için akşam geç saate kadar dışarıda oturdum ve eşimle tanışma fırsatı buldum" dedi. Çift, tanıştıktan sonra 3 ay içinde evlilik kararı alarak dünyaevine girdi.

EVLİLİK SONRASI GELEN DÜNYA REKORLARI

Evlendikten sonra eşinin hem antrenörü hem asistanı hem de rampa operatörü olmasıyla Öner Bozbıyık'ın spordaki performansı daha da arttı. Çift, birlikte katıldıkları yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda büyük başarılara imza attı. Evlilik hayatı boyunca geçen 3 yıllık sürede çift; bireysel ve çiftlerde olmak üzere Türkiye ve dünya çapındaki şampiyonalarda 10 altın ve 4 bronz madalya kazandı. 2026 yılında katıldığı 3 uluslararası şampiyonada da altın madalya kazanarak şampiyon olan Bozbıyık, aynı sezonda 3 şampiyonluk elde eden dünyadaki iki sporcudan biri olarak dünya rekoru kırdı.

Kendisiyle benzer durumu yaşayan bireylere çağrıda bulunan Öner Bozbıyık, "Ben köyde dört duvar arasından çıkamazken bu spor sayesinde dünyayı geziyorum. Tokyo'daki paralimpik oyunlarında solunum cihazı ile maçlara çıkıp şampiyon olan sporcular var. Yeter ki istesinler ve mücadele etsinler. Şimdiki en büyük hedefim paralimpik oyunlarına katılarak ülkemi temsil etmek ve İstiklal Marşımızı okutmak" ifadelerini kullandı.

Maçlara eşiyle çıktığını belirten Bozbıyık, "Eşimle maçlara çıktığım zaman herkes hayret ediyor. Beğeniyorlar ve takdir ediyor. Daha çok bize ilgi duyuyorlar ve alkışlıyorlar. Çünkü eşim hem rampa operatörüm hem antrenörüm. Birlikte seyahat ediyoruz. Birlikte madalya kazanıyoruz" dedi.

ŞANSLI OLAN BENİM, ENGEL KALPTE OLMASIN

Toplumda engelli bireylere karşı bir ön yargı olduğunu belirten Sema Bozbıyık ise eşiyle olan hikayesini şu sözlerle anlattı:

"Herkes Öner'in çok şanslı olduğunu söylüyor ama yanılıyorlar. Öner'in o kadar temiz ve güzel bir kalbi var ki aslında şanslı olan benim. Kendi evliliğime baktığım zaman diyorum ki; yeter ki engel kalpte olmasın. Şampiyonalara gittiğimizde evliliğimizi evde bırakıyoruz; salonda o sadece bir sporcu, ben de onun rampa operatörüyüm. Ona güvendiğimi, kazansa da kaybetse de yanında olduğumu hissettirdikten sonra bu başarılar geldi. Aileler çocuklarına 'Sen engellisin, yapamazsın' demesinler. 'Sen bir bireysin, her şeyi başarırsın' diyerek destek olsunlar."

Kaynak: DHA
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