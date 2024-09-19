Kaş Yat Limanı İmar Planı Yine Gündemde

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediyesi meclislerinde daha önce 3 kez gündeme gelen ve tepkiler nedeniyle 3 kez iptal edilen AVM ve otel projelerini de içeren Kaş Yat Limanı Revize İmar Planı, bir kez daha gündeme geldi.

Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Murat Akoy ve Başkan Yardımcısı Polat Ormancı, daha önce belediye meclisleri tarafından 3 kez iptal edilen Kaş Yat Limanı Revize İmar Planının, firmanın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurusu sonrasında askıya alınması üzerine Antalya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne dilekçeyle başvurdu. Dilekçede, imar planının iptali istendi.

İNŞAAT İZNİ YÜZDE 8'E ÇIKACAK

Dilekçede, Kaş ilçesindeki 487 yat bağlama kapasiteli, içerisinde butik otel ile ticari alanların bulunduğu ve 2 özel firmanın ortaklığında 2011 yılında yap-işlet-devret modeliyle 25 yıllığına işletilmeye başlanan Kaş Marina'da, karasal alanın yüzde 5'i olan inşaat izni oranının yüzde 8'e çıkarılmasına yönelik taleplere yer verildi.

AVM VE SPA MERKEZİ

Daha önce hem Kaş Belediyesi hem de Antalya Büyükşehir Belediyesi meclislerinde imar planı değişikliğinin üç kez iptal edildiği hatırlatılan dilekçede, "Kaş Marina revize imar planıyla firma, batı tarafındaki yapıları yıkarak, yatak kapasitesini artıracak şekilde 15 birimden oluşan otel ve 1 adet SPA merkezi binası yapmayı, doğu tarafında restoran, kafe, mağazalardan oluşan bir açık hava AVM'si yapmayı ve ilave 2 yüzer iskele ile tekne bağlama kapasitesini yüzde 50'nin üzerinde artırmayı amaçlıyor" denildi.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ SORUNU

Projenin denize ciddi zarar vereceği belirtilerek, iptali istenen dilekçede, marina imar planı değişikliğine itiraz sebebi olarak, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) hazırladığı raporda, Kaş Marina'nın bölgedeki iki kirletici unsurdan biri olarak sayıldığı ifade edildi. Bucak Körfezi'ndeki kirliliğin en önemli sebeplerinden birinin bu marina olduğu, su içerisinde tehlikeli bakteri türü ölçümleri yapıldığı anlatılan dilekçede, "Yatların mutfak ve lavabo suları (gri su) doğrudan denize akmaktadır. Ülkemizde bunu engelleyen bir mevzuat henüz yoktur. Bu nedenle yat limanları deniz kirliliğine sebep olan işletmelerdir. Teklif edilen imar değişikliği kapsamında, tekne bağlama kapasitesindeki 266 adet tekne artışının Bucak Denizi'ndeki kirliliği artıracağı şüphesizdir. Firmanın kar amacına göre değil, ekolojik dengeyi koruyacak şekilde planlama ilkelerinin hayata geçirilmesi, uzun vadede hem bölge halkı hem de Kaş'a gelen ziyaretçiler için yararlı olacaktır" denildi.

DOĞAL TURİZME UYGUN DEĞİL

Yapı yoğunluğu artışının da halkın kıyıları kullanımını engelleyeceği, halk ile deniz arasında duvar örüleceği ifade edilen dilekçede, "Kentin kalbinde bir nevi AVM & Otel mekanına dönüştürülmesi planlanmaktadır. Bu durum Kaş'ı diğer turizm beldelerinden ayıran butik, yerelle ve doğayla bütünleşen turizm özelliğine, anlayışına ve geleneğine uygun değildir. Kaş'ın en büyük sorunlarından biri her geçen yıl daha da yoğunlaşan araç trafiği ve otopark sorunudur. Marinanın otopark alanları şu anda dahi talebi karşılayamamaktadır. Marina planında, yatak ve tekne kapasitesini artırmayı; kafe, restoran, mağaza alanları eklemeyi planlayarak ziyaretçi sayısını ciddi oranda artırmayı planlarken otopark planlaması yapılmadığı görülmektedir" denildi.

İPTALİ TALEP EDİLİYOR

Kaş Marina'nın doğu kısmının 1'inci Derece Arkeolojik Sit Alanı olduğuna dikkat çekilen dilekçenin sonuç kısmında şu talepte bulunuldu:

"Kaş halkı olarak, bu rant projesine karşı çıkmamız üzerine, bizleri temsil eden belediye meclislerinde üç defa reddedilmesine rağmen ısrarla ve defalarca önümüze getirilen, kıyıda yapılaşma yoğunluğunu artırarak Kaş'ın kıyı siluetine zarar verecek, denizde neden olduğu kirliliği daha da artırarak Kaş'ın deniz ekosistemine zarar verecek, herhangi bir yapılaşmanın mümkün olmadığı arkeolojik alanda yapılaşma öngören, Kaş'ın kronikleşmiş trafik ve park problemini daha da artıracak, yerel ekonomiye katkısı olmayan kapalı düzen bir sistem kurarak sadece firmanın karlılığını artırmak hedefiyle yapılmış, kamu yararı taşımayan Kaş Marina Revize İmar Planı'nın iptalini talep ediyoruz."