Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair yeni görüntüler paylaştı. Kassam Tugayları, İsrail askerlerinin içinde bulunduğu cipi imha etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 81'inci günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine ağır kayıplar verdirmeyi sürdürüyor.

İSRAİL ASKERLERİNİN İÇİNDE OLDUĞU CİPİ İMHA ETTİLER

Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde, Hamas üyelerinin İsrail askerlerinin içerisinde bulunduğu bir cipi imha ettiği ve çok sayıda zırhlı aracı ise roketle vurduğu görüldü.

27 EKİM'DEN BERİ ÖLEN İSRAİLLİ ASKER SAYISI 161'E YÜKSELDİ

Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin merkezinde ve kuzeyinde çıkan çatışmalarda 3 askerin daha öldüğü duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 27 Ekim'de başlattığı kara harekatında ölen İsrailli asker sayısı 161'e yükselmiş oldu.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

GAZZE'DE HAYATINI KAYBEDEN FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 20 BİN 915 OLDU

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 500'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 20 bin 915 Filistinli öldürüldü, 54 bin 918 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 161'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 495 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 127 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.