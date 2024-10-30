Katar\'da, Türkiye Cumhuriyeti\'nin 101. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

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Katar'ın başkenti Doha'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü, düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona, Katarlı üst düzey yetkililer, kordiplomatik temsilciler, askeri ataşeler, Türk iş insanları, kurum temsilcileri, elçilik çalışanları ve çok sayıda basın mensubu katılırken, elçilik konutu kırmızı-beyaz renklerle ışıklandırıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda, şehitler için saygı duruşunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı izletildi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, resepsiyonda yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşına girdi. Necip milletimiz kazandığı şanlı zaferlerle, sahip olduğu kültür ve medeniyetleriyle dünya tarihine yön vermiş bir millettir." dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik düzenlenen hain terör saldırısını bir kez daha lanetlediğini belirten Göksu, "Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başta binlerce yıllık devletler silsilemizin son ve ebedi halkası olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Girişimci ve insani dış politika anlayışıyla sahada ve masada varlık göstermeye devam eden Türkiye'nin ortaya koyduğu çok yönlü dış politika çerçevesinde bölgesel ve küresel bir aktör olarak ön plana çıktığına değinen Göksu, Katar'ın da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına kayıtsız kalmayıp Türkiye ile birlikte büyük bir çaba sarf ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin tarihi ve turistik yöreleri ile ilgili görsellerin sergilendiği resepsiyonda davetliler, ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Türkiye Yüzyılı" temasıyla hazırlanan tanıtım filmlerini izledi.

Türk musikisinden eserlerin konukların beğenisine sunulduğu resepsiyon, katılımcılara Türk mutfağından yemeklerin ikram edilmesiyle sona erdi.