6 yaşındaki çocuk yürekleri ağza getirdi! Herkes onu ararken böyle bulundu - Son Dakika
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6 yaşındaki çocuk yürekleri ağza getirdi! Herkes onu ararken böyle bulundu

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Antalya'nın Serik ilçesinde evinin yakınında oynarken kaybolan 6 yaşındaki Bünyamin Çitçi, 9 saat süren arama çalışmaları sonucunda tahta paletler üzerinde muşamba arasında uyurken bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde evin yakınında oynarken kaybolan Bünyamin Çitçi (6), 9 saat sonra tahta paletler üzerinde muşamba arasında uyurken bulundu.

6 yaşındaki çocuk yürekleri ağza getirdi! Herkes onu ararken böyle bulundu

ÇOCUKLARINI BULAMAYAN AİLE MUHTARIN KAPISINI ÇALDI

Gedik Mahallesi Karakoyunlar mevkisindeki evlerinin yakınında oynayan Bünyamin Çitçi, dün saat 18.00 sıralarında ortadan kayboldu. Çocuğu bulamayan ailesi muhtardan yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine arama çalışması başlatıldı.

6 yaşındaki çocuk yürekleri ağza getirdi! Herkes onu ararken böyle bulundu

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ, KÜÇÜK BÜNYAMİN UYURKEN BULUNDU

AFAD, polis ve sağlık ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen aramalar sonucunda küçük Bünyamin, saat 03.00 sıralarında evin yanındaki kümes ve depo olarak kullanılan tahta paletler üzerindeki muşambalar arasında uyurken bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

6 yaşındaki çocuk yürekleri ağza getirdi! Herkes onu ararken böyle bulundu

BULUNMA ANLARI KAMERADA

Bünyamin Çitçi'nin bulunma anları cep telefonuyla görüntülendi. Ekiplerin birkaç kez adıyla seslendiği Bünyamin'in uyandığı, karşısında ekipler ve aramaya katılan vatandaşları görünce şaşırdığı ve bir süre kendisine gelemediği görüldü. Ekiplerin ve aramaya katılanların çocuğun bulunmasıyla yaşadığı mutluluk da görüntülere yansıdı.

6 yaşındaki çocuk yürekleri ağza getirdi! Herkes onu ararken böyle bulundu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 6 yaşındaki çocuk yürekleri ağza getirdi! Herkes onu ararken böyle bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6 yaşındaki çocuk yürekleri ağza getirdi! Herkes onu ararken böyle bulundu - Son Dakika
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