Kayseri Bünyan'da ata tohumu Karahıdır domatesi coğrafi işaret için gün sayıyor - Son Dakika
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Kayseri Bünyan'da ata tohumu Karahıdır domatesi coğrafi işaret için gün sayıyor

Kayseri Bünyan\'da ata tohumu Karahıdır domatesi coğrafi işaret için gün sayıyor
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde ata tohumundan üretilen Karahıdır domatesinin hasadı, artan yağışlar nedeniyle bir ay gecikmeyle başladı. Üreticiler verim düşüklüğü yaşarken, domatesin coğrafi işaret alması için Bünyan İlçe Tarım Müdürlüğü'nce adım atıldı.

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesi Karahıdırlı Mahallesi'nde ata tohumundan elde edilip nesilden nesillere aktarılan ve mahallenin ismiyle anılan domatesin hasadı, bu yıl artan yağışlar nedeniyle 1 ay gecikmeli olarak eylülde başladı.

Bünyan ilçesi Karahıdırlı Mahallesi'nde ata tohumundan elde edilen bölgeye has domatesin hasadı, bu yıl 1 ay geç başladı. Tuzu ve çamuruyla çevresindeki sazlıklar, tuzcul bitki bozkırları, mera ve tarım arazileri ve farklı ekosistemi ile Tuzla Gölü kenarında kurulu mahallede yetişen domatesler kendine has aromasıyla kent genelinde ve çevre illerde sıklıkla tüketiliyor. Mahalledeki kadınlar kurdukları kooperatifle, bölgede etkili olan poyraz esintisiyle gölden gelen tuzların toprağa karışması sayesinde kendine has farklı bir tadı ile dikkat çeken domatesin satışını gerçekleştiriyor. 13 yıldır mahallede organik tarımla uğraştığını anlatan Hülya Sarıkaya, "Fideleri kendimiz ekip, yetiştiriyoruz. Ürünlerimizi organik pazarda tüketiciye ulaştırıyoruz. Ata tohumundan elde ettiğimiz için domateslerimiz iri ve şekilsiz oluyor. Bazı müşterilerimiz sevmiyor. Ama bu domatesin özelliği budur. Tuzla Gölü'ne de yakın olması nedeniyle aroması çok farklı ve lezzetli oluyor. Esen poyraz ile birlikte göldeki tuzlar domateslere konuyor. Bu yüzden de domatese tuz atmanıza gerek kalmıyor" dedi.

'BU YIL VERİM DÜŞTÜ'

Yurt genelinde bu yıl etkili olan yağışlı hava nedeniyle fide ekimi ile hasadın geç yapıldığını da anlatan Sarıkaya, "Havaların yağışlı olmasından dolayı geçen seneye göre bu yıl verim düştü. Sulu ve lezzetli bir domates olması nedeniyle taleplere yetişemiyoruz. Eylül başında başlayan hasadımız kasım ayına kadar devam ediyor. Geçen seneye göre bu yıl verim düştü. Sulu ve lezzetli bir domates olması nedeniyle taleplere yetişemiyoruz. Müşterilerimiz ürünlerimizi talep gösteriyor. Domatesimize coğrafi işaret alınmasını ve tescillenmesini istiyoruz. Ata tohumu olarak gelecek nesillere aktarmak istiyoruz" diye konuştu.

'GEÇEN YIL DAHA ERKEN HASAT YAPMIŞTIK'

2012 yılından beri organik üretim yaptığını söyleyen Emrullah Sarıkaya ise "Tarım İl Müdürlüğü tarafından sunulan proje ile organik üretime başladık. O yıldan beri kesintisiz organik tarım üretimine devam ediyoruz. Karahıdır domatesinin özelliği; Tuzla Gölü'nden almış olduğu aroma nedeniyle lezzetli bir yapısı nedeniyle Kayseri'de çok bilinen bir domates. Menemen ve sofralık olarak kentte sıklıkla tüketiliyor. Geçen yıl ürünümüzün verimi daha kaliteli ve fazlaydı. Bu yıl aşırı yağışlar ve ekimin geç yapılmasından dolayı ürünlerimizde verim sıkıntısı yaşıyoruz. Geçen yıl daha erken hasat yapmıştık" dedi.

'COĞRAFİ İŞARET ALINMASI İÇİN ADIM ATILDI'

Ata tohumunu gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yaptıklarını da belirten Sarıkaya, "Bünyan İlçe Tarım Müdürlüğümüz tarafından coğrafi işaret alınması için adım atıldı. Coğrafi işaret alındığı zaman yüksek bir tanınırlık oranına ulaşacak. Bu da bize olumlu yansıyacak. Üretim potansiyelimiz artacak. Karahıdır domatesinin gelecek nesillere aktarılmasını da istiyoruz. Ata tohumundan ürettiğimiz bu domatesin tam tarihini kimse bilmiyor. 80 yaşında annem var o bu tohumun tarihinin bilmiyor. Onun annesi de aynı şekilde bilmiyor. Yıllardır gelen ata kültürünün nesillerdir yaşatıyoruz. Kayseri'de birçok pazarda domatese 'Karahıdır' domatesi adı altında domates satılıyor. Ancak, organik domates sadece organik pazar yerinde satılıyor. Vatandaşlarımız bu konuda da daha hassas olmalı. Kimyasal hiçbir gübre ve ilaç kullanmıyoruz. Kullandığımız gübre ve ilaçlarımız tamamen Tarım İl Müdürlüğümüzün uygun gördüğü ilaçlar. Onun haricinde her şey doğal" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İlçe Tarım Müdürlüğü, Kayseri, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Bünyan'da ata tohumu Karahıdır domatesi coğrafi işaret için gün sayıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Bünyan'da ata tohumu Karahıdır domatesi coğrafi işaret için gün sayıyor - Son Dakika
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