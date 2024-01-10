Kayseri\'de Endonezyalı üniversite öğrencisi için tören düzenlendi

KAYSERİ'de, basketbol oynarken rahatsızlanıp hayatını kaybeden Endonezyalı üniversite öğrencisi Kemas Raditya Rahman (19) için eğitim gördüğü Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) önünde tören düzenlendi. Tören sonrası Rahman, ailesinin isteği üzerine Talas ilçesinde toprağa verildi.

Olay, 7 Ocak'ta saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde meydana geldi. Endonezyalı üniversite öğrencisi Kemas Raditya Rahman, arkadaşları ile birlikte millet bahçesindeki basketbol sahasında arkadaşları ile maç yaparken fenalaşıp, yere yığıldı. Arkadaşları durumu millet bahçesinin güvenlik görevlileri ile polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Rahman, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Rahman kurtarılamadı. Astım hastası olduğu öne sürülen Kemas Raditya Rahman'ın, Erciyes Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü kazanıp kente geldiği, ERSEM'de Türkçe hazırlık sınıfında okuduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Kemas Raditya Rahman'ın arkadaşları hastane önünde gözyaşı döktü.

TÖREN DÜZENLENDİ

Kayseri Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Kemas Raditya Rahman için eğitim gördüğü ERSEM Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) önünde tören düzenlendi. Törene, Endonezya Kayseri Fahri Konsolosu Tahir Nursaçan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hakan Aydın, Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, akademisyenler, ERSEM Müdürü Yardımcıları Eylem Çakmaz, Esra Akgül, TÖMER Müdürü Turgut Koçoğlu, görevli öğretmenler, Rahman'ın annesi Anita Rosilawaty, babası Kms Muhammed Helmi ve kız kardeşi Adını Rania ile arkadaşları katıldı.

TÜRK VE ENDONEZYA BAYRAKLARI ÖRTÜLDÜ

Kemas Raditya Rahman'ın tabutunun üzerine Türk ve Endonezya bayrakları örtüldü. Törende yabancı öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Rahman'ın annesi, babası, kız kardeşi ile öğretmenleri ve arkadaşları tören öncesi gözyaşlarına hakim olamadı.Törende konuşan Endonezyalı Öğrenciler Birliği Başkanı Ahmet Rafly Baihaqie, "Kemas kardeşimizin gitmesi ile çok üzgünüz. Biliyoruz ki her canlı ölümü tadacaktır. Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz. ERSEM'deki ve üniversitedeki yetkililere ve fahri konsolosumuza yanımızda oldukları için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kemas kardeşimize de Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.

REKTÖR ALTUN: NASİP OLSA DA MEZUNİYETİNDE OLABİLSEYDİK

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise ailesine ve arkadaşlarına sabır dileyerek, "Bize yeni katılmıştı. Daha yeni hazırlık sınıfındaydı. Haberi duyduktan sonra gerçekten insan kendi evladı olsa bu kadar üzülür. Çünkü uluslararası öğrenciler, yabancı diyoruz. Onlar bizim kardeşimiz. Hepsi bize emanet. Biz bu düşünce ile hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.Kemas Raditya Rahman'ın cenazesi, törenin ardından Talas ilçesi Dedeoğlu Camisi'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından Rahman'ın cenazesi, Reşadiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.Ailenin, cenaze işlemleri ve ülkesindeki prosedürlerin uzun sürmesi nedeniyle Kemas Raditya Rahman'ın Kayseri'ye defnedilmesini istediği öğrenildi. (DHA)