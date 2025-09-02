Dehşete düşüren görüntü: Talihsiz adam eşinin yanında öldürüldü - Son Dakika
Dehşete düşüren görüntü: Talihsiz adam eşinin yanında öldürüldü

Dehşete düşüren görüntü: Talihsiz adam eşinin yanında öldürüldü
02.09.2025 15:29  Güncelleme: 17:28
Dehşete düşüren görüntü: Talihsiz adam eşinin yanında öldürüldü
Kayseri'de apartman görevlisi Bektaş Aşçıpınar, bina sakini Battal U. tarafından eşi yanında defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Aşçıpınar'ın eşi saldırıya müdahale etmeye çalışsa da talihsiz adam hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'de Battal U.'nun (52), oturduğu binanın görevlisi Bektaş Aşçıpınar'ı defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anların güvenlik kamerası ortaya çıktı. Olay sonrası gözaltına alınan Battal U. (38), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Uçar Sokak'taki 15 katlı binada meydana geldi. Battal U. ile oturduğu binanın görevlisi Bektaş Aşçıpınar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Battal U., apartman görevlisi Aşçıpınar'ı karnından bıçaklayarak, ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dehşete düşüren görüntü: Talihsiz adamı eşinin yanında öldürdüler

KURTARILAMADI

Bektaş Aşçığınar, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli, bir süre sonra Anayurt Mahallesi'nde yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan Aşçıpınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bektaş Aşçıpınar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Sivas'a gönderildi. Battal U. ise bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dehşete düşüren görüntü: Talihsiz adamı eşinin yanında öldürdüler

EŞİ, TÜM OLAN BİTENE ŞAHİT OLDU

Öte yandan Battal U.'nun, Aşçıpınar'ı defalarca bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Bektaş Aşçıpınar'ın komşularıyla asansör beklediği, asansörden çıkan Battal U.'nun Aşçıpınar'a saldırdığı görüldü. Battal U.'nun Bektaş Aşçıpınar'ı defalarca bıçakladığı, Aşçıpınar'ın evin içine kaçmaya çalıştığı görüntülerde yer aldı. Bektaş Aşçıpınar'ın eşinin olaya müdahale etmeye çalıştığı da kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Kayseri, Güncel, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dehşete düşüren görüntü: Talihsiz adam eşinin yanında öldürüldü - Son Dakika

SON DAKİKA: Dehşete düşüren görüntü: Talihsiz adam eşinin yanında öldürüldü - Son Dakika
